Péntek délelőtt a pályaudvar menetrendi kivetítőjén a vonatok indulási idejei mellett vörös csíkok húzódtak végig a késéseket jelölve. A novemberi hóesés Szolnok pályaudvarán is meglátszott, a váróteremben, aulában kisebb-nagyobb csoportokban várakoztak az utazók.

A novemberi hóesés Szolnokon és Cegléden is jelentős késéseket okozott a vonatközlekedésben

Fotó: Mészáros János

A vendéglátóhelyeknek jót tett a novemberi hóesés Szolnokon

Két asszony például Mezőtúrra indult volna 10.30-kor. Ám 10 óra után még azt sem tudták, melyik peronra kell menniük, mert a késések miatt még a korábbi járatok érkezését olvashatták csak le.

Látszott a késés a pályaudvar vendéglátóhelyein is. Ami az utasoknak szerencsétlenség, az nekik sansz volt: a délelőtti időszak ellenére a szokottnál többen ültek az állomás vendéglátóegységeiben.

Az egyik kávézóban azt mondták, láthatóan megnőtt a forgalmuk a késések miatt, mivel sokan tértek be hozzájuk melegedni, fogyasztani ahelyett, hogy kint rostokolnának. Hasonlóról számolt be az állomás egyik pizzériája is, mint mondták, észrevehetően több vásárlójuk volt egy szokásos péntekhez képest.

A MÁV munkatársai kora reggel óta dolgoznak

Mint hírportálunkon korábban közöltük, az intenzív havazás miatt péntek reggel meghibásodtak a váltók Szolnokon, ezért a vármegyeszékhely és Cegléd között nem tudtak közlekedni a vonatok. Jelentős késések alakultak ki a Budapest-Cegléd-Szolnok és a Szolnok-Hatvan szakaszon is, míg több ceglédi és újszászi járatot törölni is kellett.

Bár péntek délelőtt a nagy mennyiségű hó már olvadásnak indult, de a pályaudvar környékét még fehér hóköpeny takarta. A jelentős csapadék ellenére az állomás nem úszott a latyakban, a pályaudvar fedett részei, lépcsői szárazak, járhatóak voltak. Ugyanígy a peronok utasközlekedésre kijelölt részei is. Mint a vasút dolgozóitól a helyszínen megtudtuk, már kora reggel kint voltak a vágányok mellett, lapátokkal, seprűkkel igyekeztek eltakarítani a havat az utasok elől.