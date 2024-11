Tiszapüspöki temetőjében nem várt események történtek mindenszentek és halottak napja környékén. Őzek hatoltak be a kerítéssel körülvett temetőbe, ahol az elhunytak tiszteletére elhelyezett krizantémokat és más virágokat legelték le, sőt, a sírokon pihenve mély nyomot hagytak. Az esetről Bander József polgármester számolt be részletesebben, kiemelve, hogy az őzek évente visszatérő problémát okoznak, de az idei év különösen súlyos volt.

Nem várt látogatók jelentek meg a tiszapüspöki temetőben

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW archív

– Nem ez az első évünk, amikor problémát okoznak nekünk az őzek, de most egy nagyon vérmes és éhes őz jutott be a temetőbe, bár az is lehet, hogy többen voltak – mondta el Bander József polgármester.

– Idén volt rá példa, hogy egy lakosunk, aki elhunyt szeretténél szerette volna tiszteletét leróni, de azzal szembesült, hogy az őz ott fekszik a síron, bevackolta magát, a korábban kivitt virágot pedig megette. A krizantémok sajnos több sírnál estek áldozatul az őz éhségének.

A polgármester kifejtette, hogy az őzek számára ideális búvóhely lett a temető melletti egyhektáros régi agyagbánya, amely az évek alatt használaton kívülre került és beerdősült.

– Ez a volt agyagbánya, mióta nem használják, szinte teljesen elzáródott a külvilágtól, itt szépen el tud bújni az őz.

Ráadásul az állatoknak még csak látnia sem kell a virágokat, elég ha az illatukat megérzik, és már futnak is enni

– magyarázta.

Halottak napjára jellemzően krizantémokat visznek a sírokra a helyiek, amelyek finom illata vonzza az őzeket, így ezek esnek leggyakrabban áldozatul.

Bár szeretik az őzeket, de a temetőben nincs helyük

Miután a temetőben megjelentek az őzek, Bander József polgármester, és a helyi önkormányzat gyors lépéseket tett, hogy a lakosság nyugodtan leróhassa tiszteletét a mindenszentek és halottak napja időszakában.

– Igyekeztünk megnyugtatni a lakosságot, és azonnal riasztottuk a vadőröket. Ez tulajdonképpen vadkár, hiszen a temető körül van kerítve. Ezenkívül szinte állandó ügyeletet tartottunk, hogy mindenki gond nélkül róhassa le kegyeletét – hangsúlyozta a polgármester.