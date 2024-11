Az ő felelőssége, hogy gyermeke melyik iskolába megy tovább – hangsúlyozta ki a coach – Ebben az esetben azt szoktam javasolni, hogy a szülő tegyen fel kérdéseket magának: Miért is aggódik, mitől fél? Attól a kudarctól fél-e, hogy a gyereket nem oda veszik föl, ahová ő szeretné, vagy hogy a gyermek fogja fel mindezt nagyobb kudarcként, és akkor ebből hogyan fog fölállni?

Vagy a gyermek nem abba a középiskolába akar menni, amit ők képzeltek el? De az is előfordulhat - nem tudatosan - hogy a saját meg nem élt vágyait, vagy éppen a gyermekkori hiányosságait vetíti ki a gyermekére, és ez okoz konfliktusokat köztük –sorolta Bognár Edit coach. –Én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon sarkalatos pont, amivel nehéz szembenézni, de hogyha ezeket egy szülő le tudja magában tisztázni, akkor a berögzült gondolatok, cselekedetek, amik esetlegesen akadályokhoz, konfliktusokhoz vezetnek, megszűnnek. Onnantól a felvételi időszakát nem biztos, hogy csak túlélik, hanem meg is tudják élni a gyerkőccel. Ebben az esetben a gyermek sem fog egészségtelen módon szorongani, és hisz abban, hogy megállja majd a helyét, bármelyik iskolába is jut be, és persze a felvételi vizsga sem rémíti meg annyira.

Mindez persze még nem elegendő. Bognár Edit coach kihangsúlyozta, az első és legfontosabb, hogy a szülő ismerje a gyermekét. Legyen tisztában a képességeivel, tudja mi az ami igazán érdekli, hiszen így tudja igazán támogatni, és tudnak olyan iskolát választani, ami valóban megfelelő lesz. –Ehhez kell egy őszinte kommunikáció, egy megértés, odafigyelés, türelem és elfogadás. Nagyon kevés fiatal tudja 14 évesen, hogy mi is akar lenni. Ennél sokkal fontosabb, mi az ami érdekli? Ezt kell a szülőnek közösen felkutatni a gyermekével. Lehet még nincs is olyan szakma, amivel később foglalkozni fog! Amikor én voltam 14 éves, még nem voltak coachok, és most itt ülök coachként. De azt tudtam, hogy igen, szeretem a nyelvet, mindig is szerettem volna emberekkel foglalkozni, és így lett egy utam, aminek most ez lett a vége.