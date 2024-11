Autó a tilosban. Van, aki szinte minden lépést megspórolna úti céljáig

Fotó: Rózsa Róbert

A rendelet szerint – hívta fel a figyelmet az osztályvezető – közhasználatú zöldterületen tilos parkolni, közlekedni. Kivéve, ha jelzőtábla megengedi, vagy ha hatóság arra engedélyt adott. Szintén kivételt képeznek a megkülönböztető jelzéssel ellátott járművek. Azokkal oda is be szabad hajtani, illetve ott is szabad várakozni – jelzésüket használva – ahová más járművekkel nem.

Jelentős pénzbírságot is kaphatunk érte

A zöldterületen parkolásért egyébként extrém esetben akár 150 ezer forintos pénzbírság is kiszabható. Ez a közösségi együttélés szabályainak megsértését követő eljárás után róható ki. Helyszíni bírságként pedig 50 ezer forintra büntetheti a zöldön parkolókat a közterület-felügyelet.

A fokozatosság elve miatt azért erre ritkán kerül sor. Mint megtudtuk, a szankcionálás a figyelmeztetéssel indul, ezt követi – ha megint ugyanilyen szabálysértést követ el a vétkes – egy 15 ezer forintos bírság. Ez kúszhat magasabb összegig többszöri elkövetés esetén.

Zöldterületen parkolás miatt egyébként tavaly 292 eljárást indított a közterület-felügyelet, pénzbírságot 17 esetben szabtak ki. Idén az év eddigi részében pont ugyanennyiszer, 17-szer bírságoltak, 278 eljárásból. Szabó Zoltán szerint ebből is látszik, hogy a figyelmeztetés kiszabása javarészt megteszi hatását, emellett az ilyen jellegű szabálysértések száma nem emelkedett számottevően.

Sokszor nem szolnokiak követik el

– Tapasztaltunk szerint nagy számban fordul elő, hogy nem szolnokiak a jogszabálysértők. Ettől függetlenül az itt élők nagy többsége szabálykövető, toleráns, betartja a közlekedési szabályokat – mutatott rá az osztályvezető.

Szabó Zoltán hozzátette, mindig is voltak és lesznek olyanok, akik nem érzik magukra kötelező érvényűnek a jogszabályokat és mindig a legkevesebb kiadással, valamint a legkevesebb gyalogos vagy tömegközlekedéssel szeretnének az úti céljukhoz eljutni és ott megállni és várakozni.