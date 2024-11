Törökszentmiklós képviselő-testülete 2024 áprilisában fontos döntést hozott a helyi fejlesztések érdekében. A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi eredmény tartalékát fejlesztési tartalékká alakították, amelyet a piaccsarnok tetőfedésének teljes körű felújítására fordítottak.

Önerőből újították fel a törökszentmiklósi piaccsarnok tetőszerkezetét.

Forrás: Törökszentmiklós Város Facebook-oldala

Megújult a piaccsarnok

A kivitelezés 2024 nyarán vette kezdetét, és a munkálatok során számos jelentős beavatkozás történt. A 1550 négyzetméteres tető új horganyzott acéllemez borítást kapott, a tetőszerkezet elkorhadt elemeit kicserélték, valamint a bádogozás, ereszcsatornák, hófogók és lefolyók is megújultak. A felújítás részeként 118 négyzetméternyi polikarbonát elemet is modernizáltak.

A beruházás összköltsége 35.674.902 forint volt, melynek eredményeképpen megszűntek a piaccsarnok évek óta fennálló beázási problémái. A fejlesztés nemcsak esztétikailag, hanem funkcionálisan is jelentős javulást hozott a város egyik fontos épületén.