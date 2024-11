Törökszentmiklós nagy álma tényleg valóra válik: épül tovább a Piramis

Markót Imre polgármester a helyszínen számolt be a „piramis” építésének következő állomásairól

Fotó: Karancsiné Szecsei Veronika

A közelmúltban sok törökszentmiklósi kezdte el kérdezgetni, hogy mi lesz a városközpontban évek óta üresen álló Piramis épületének. Egy ideje ugyanis megint megállt az építkezés, és senkit sem láttak dolgozni a helyszínen. Szerencsére úgy tűnik, nem kell aggódni: október elejére kiderült, hogy a törökszentmiklósi Piramis építése folytatódik.

Elszabadult állatok miatt áll a bál: durva baleset lehet a vége, ha nem találnak megoldást

A kóbor pónikat újra lencsevégre kapták a Nagykátai úton Jászberényben

Fotó: Facebook

Kezd betelni a pohár egy felelőtlen állattartó miatt Jászberényben. Szökött lovai rendszeresen felbukkannak a Nagykátai út környékén. Pénteken reggel terjedt a hír a közösségi oldalon, hogy a kóbor pónik az autók mellett sétáltak. Az a csoda, hogy még nem történt komolyabb baleset...

Csodákat rejt a gyerekek új birodalma – átadták a jászberényi katolikus óvodát

Felavatták a modern berendezésekkel felszerelt jászberényi katolikus óvodát

Fotó: Pesti József

Csillogó szemű, mosolygós gyermektől hangos az új jászberényi katolikus óvoda, melyet a napokban ünnepélyes keretek között adtak át. A modern berendezésekkel felszerelt nevelési intézmény nemcsak a kényelmet, hanem a gyermekek teljes körű fejlődését, fejlesztését is szolgálja. Az óvoda 63 gyermekkel kezdte meg működését.

„Pokoli nehéz” – egy szolnoki hölgy szívszaggató beszámolója Valenciából

Az emberek az utcán öntik ki a házakból eltávolított sarat Valencia tartományban, Massanassában

Forrás: MTI/AFP

Még mindig borzasztó a helyzet Valencia tartományban, lassan ocsúdnak fel a helyiek a katasztrófa, a pusztító villámárvíz után. Egy ottani kisvárosban élő, szolnoki származású hölgy és családja közvetlen közelről tapasztalta meg a valenciai árvíz szörnyű óráit, napjait. Hírportálunknak meséltek arról, hogyan élték meg a katasztrófa legszörnyűbb óráit, illetve hogy mivel szembesültek az azóta eltelt napokban.

Egyre több a kóbor medve, az Alföld is veszélyben van a kiszámíthatatlan vadállatoktól?

Az utóbbi időben egyre gyakrabban tűnnek fel medvék Magyarországon. Vármegyénkben is figyeltek már meg bundás ragadozót

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Néhány évvel ezelőtt Abonyban is láttak, és állítólag a Holt-Tiszában is lubickolt egy barnamedve. Mostanában is egyre gyakrabban tűnnek fel medvék Magyarországon, elsősorban az északi tájakon, legutóbb a Bakonyban is pánikot okozott egy. Mit tehetünk, ha egy bundás állatot látunk? Szakembereket kérdeztünk.