Mostantól újra rendszeresen sétálnak a berényi pingvinek

JÁSZBERÉNY A Jászberényi Állat- és Növénykertben november 16-án, szombaton délelőtt tizenegy órakor indul a pingvinséta, mely során a látogatók szemtől szemben találkozhatnak a mókás madarakkal. A túrán az állatgondozók sok érdekes információt megosztanak a pingvinek mindennapjairól, különös szokásaikról és gondozásuk kulisszatitkairól is.

MEZŐTÚR Reggel nyolc és dél között rendezik meg a Szabadság téren a Kézműves Termékek Vásárát. Szintén szombatra terveznek egy bababörzét is, ahol akár a téli ruhák, gyermekjátékok, eszközök is gazdát cserélhetnek. A börzét a Közösségi Házban rendezik meg reggel nyolctól délig.

ÖRMÉNYES Az I. Örményesi Kézműves Vásárt rendezik meg szombaton reggel nyolc órától a Glaser-kastély nagytermében. Délig várják az érdeklődőket.

SZOLNOK Márton-napi ludasságokat kínálnak az érdeklődőknek a Szandaszőlősi Művelődési Házban. Szombaton délután három és este hat között veszik át az „irányítást” a libák és ludak, minden róluk szól majd.

Sorversenyek,

kézműves műhely,

népi zenés játékok

és táncház várják az érdeklődőket.

Programkínálat vasárnapra: töltsük tele a kosarunkat!

NAGYKÖRŰ Az idei év piacainak soron következő rendezvényét tartják meg november 17-én, vasárnap a megszokott helyszínen és módon. A Novemberi Körűi Piacon most is lesz minden, ami szem-szájnak ingere, finom ételek és italok fogyasztása közben lehet majd akár már előre, az adventi időszakra bevásárolni a háztartások számára. Az évszaknak megfelelő időjárási körülmények ellenére biztosan most is sok vendég látogatnak ki a piactérre, akik egy finom reggeli után megpakolhatják kosaraikat, szatyraikat a helyi termelők kézműves finomságaival.