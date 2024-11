Több autóban is kárt okozott az őrült akció kitervelője

Az eset rávilágít arra, hogy a rollerezéssel kapcsolatos szabályozatlanság nemcsak közlekedési, hanem társadalmi konfliktusokat is generál. Bár a rollerezők valóban felelőtlenül viselkedhetnek – például kivilágítatlanul vagy szabálytalan helyeken közlekedve –, az ilyen „megoldások” nemcsak etikátlanok, hanem súlyos baleseteket is okozhatnak. Ahogy a történet szereplője fogalmazott, nem ez az elintézési módja, ha bárkinek is baja van a rolleresekkel. Több autóban esett kár, és még nagyobb baj is történhetett volna, ha valaki nagy sebességnél defektet kap.

Az eset tanulsága, hogy sürgős és egységes szabályozásra lenne szükség, amely a rollerezők és a többi közlekedő számára is egyértelmű kereteket adna – és talán a kedélyeket is lehűtené. A már beharangozott új KRESZ szabályozás egyik központi témája – legalábbis sokan ezt remélik – pont a rollerek körül forog majd.

Időről időre fellángolnak a viták tehát az elektromos rollerek körül, hiszen hiába gurulnak már hosszú évek óta a hazai utakon, még mindig nem sikerült világos jogszabályokat alkotni hozzájuk. Egy-egy kirívó eset pedig garantáltan olajat önt a tűzre, így nem csoda, hogy az elektromos rollerek a közlekedési káosz „fekete bárányainak” számítanak.

De nézzük a másik oldalt. Akik ilyen járművet választanak, gyakran érzik magukat sehonnainak: se a járdán, se az úttesten, de még a kerékpársávban sem látják őket szívesen. A helyzetet bonyolítja, hogy mivel egységes szabályozás nincs, igazságot tenni sem könnyű. Ha diplomatikusan akarnánk megfogalmazni, talán így hangzana a válasz arra, hol közlekedhetnek ezek a rollerek: ott, ahol garantálható a saját és mások biztonsága. Csakhogy ez messze nem ilyen egyszerű a gyakorlatban.

A KRESZ módosítása lehet majd a megoldás

A probléma gyökere, hogy még a hatóságok sem mindig tudják, hogyan kezeljék az elektromos rollereket. Az egyik legnagyobb kérdés, hogy hová sorolhatók ezek a járművek a KRESZ szempontjából. Mivel jelenleg szabályozási vákuumban léteznek, mindenkinek van véleménye róluk, de senkinek nincs abszolút igaza. A vita eldöntésére csak a KRESZ módosítása és a pontos jogszabályok kidolgozása tehetne pontot, amelyek egyértelműen kijelölnék, hol és hogyan lehet ezeket a járműveket használni. Addig is marad a káosz – és a rollerek megosztó, de kétségtelenül izgalmas szerepe a városi közlekedésben.

Az eset kapcsán a rendőrséget is megkerestük, amint választ kapunk frissítjük cikkünket.