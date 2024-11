Volt idő, amikor heves magyarázatokba kezdtem a különbségeket illetően. Ma már csak elengedem a fülem mellett, ha valaki rúdtáncként emlegeti a rúdsportot. Hogy a két műfaj miben más, hol válik szét és miért nem említhető egy lapon, annak ismertetésére itt most nincs elég hely.

Rauschenbergeg Nikolett, szolnoki rúdsport edző az utóbbi években érmek sorával tért haza a világbajnokságokról

Fotó: Solliephoto

A rúdsport és a légtorna felemel

A rúdsport számomra egy olyan különleges és új mozgásforma volt, amibe menthetetlenül beleszerettem az első órán, amikor kipróbáltam. Aztán az évek alatt rengeteget tanultam a mozdulatokról, a technikákról, a testem és legfőképpen az elmém vélt és valós határairól. Ez egy gyönyörű sport, amiben erő van, szépség, koncentráció és magabiztosság. Nagyjából ugyanerről szól a többi légtornász eszköz is: ismeretlen magasságokba emel, ismeretlen erők előhívására sarkall.

A rúdsportban is vannak nagy eredmények

Persze ehhez nagyon kell valaki, aki megmutatja az utat és képes megtartani azon. Rauschenberger Nikolett pontosan ezt teszi. Ráadásul az évek alatt olyan fejlődésbe kezdett, amelynek határa talán csak a csillagos ég, mert sorra nyeri a világbajnoki érmeket rúdsport és légtorna fronton. A szolnoki stúdió vezetője ő, akitől magam is tanulok és akire felnézek. Niki legutóbb Svédországban bizonyított, eredményeiről cikkünkben is olvashatnak.

Azt hiszem a sport megmutatja, hogy kemény munkával és kitartással mire is lehet képes az ember. Alázatra, fegyelemre nevel, fejleszti az állóképességet, az elme rendszereit. A hangsúly pedig a sporton van. Mert mindez a rúdsport és a légtorna világában pontosan ugyanígy működik!