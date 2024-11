Szolnok és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye több pontján is általános, hogy a rendőrök az út szélére húzódva traffipaxokkal figyelik a forgalmat. A közösségi oldalak tele is vannak lesifotókkal, amik ezekről az autókról készülnek, így adnak fülest egymásnak a közlekedők. A sebességmérés viszont más eszközökkel is történhet.

Sebességmérés mellett a biztonsági öv használatot is figyeli a „Véda” kapu

Fotó: Mészáros János

Négy helyszínen működik trafibox

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében négy helyszínen telepítettek már trafiboxot. A doboznak már a jelenléte is lassítja a forgalmat, hiszen a közlekedők nem tudják, hogy éppen benne van-e a sebességmérő készülék, avagy sem. Emellett természetesen az úgynevezett Véda kapuk alatt elsuhanva is bírságra számíthatunk, ha átlépjük a sebességhatárt.

Sebességmérésre is alkalmasak a Véda kapuk

– Fix telepítésű Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont (KKEP) nyolc darab van vármegyénkben, melyek összesen 21 forgalmi sávot ellenőriznek. Többek között sebességmérésre és rendszámfelismerésre alkalmasak ezek a készülékek – közölte András Hunor Lehel, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Segítségül a rendőrök az országos listát összegyűjtötték. Egyébként számos esetben volt már segítségükre egy-egy berendezés, ha éppen körözött személy vagy jármű nyomára kellett bukkanni a Jászkunságban. Merthogy az említett berendezések ezen ügyek felderítésében is segítenek, tehát egy-egy bűncselekmény felderítéséhez is adatot szolgáltatnak.

S hogy térségünkben hol találkozhatunk Véda-kapukkal? Nos, itt a lista: