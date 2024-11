Frontálisan ütközött egy busz és egy személyautó Szolnokon, egy sofőr pedig hajmeresztő előzésbe kezdett a vármegyeszékhely és Zagyvarékas között, írtuk nemrég. Bár az utóbbi eset szerencsésen végződött, egy pillanat alatt hozott rossz döntés vezetés közben életeket sodorhat veszélybe. A miénket és másokét is. A rosszul felmért, szabálytalan előzés az autóval – a vezetési rutin egyik legveszélyesebb hibája, amely évente számtalan balesetet és tragédiát okoz. Ezeket a helyzeteket kivédeni is nehéz. Ilyenkor többnyire három sofőr kellene, hogy egyszerre együtt gondolkodjon, de ezt is nagyon sok körülmény befolyásolhatja: látási viszonyok, út minősége, az autók sebessége, műszaki állapota. Mit tehetünk ha ilyen szituációba kerülünk? A fent említett példák kapcsán ezt is megkérdeztük Vadas Attilától, a szolnoki Sprint Autósiskola iskolavezetőjétől.

A veszélyes szabálytalan előzés kivédéséről is kérdeztük Vadas Attilát, a Sprint Autósiskola iskolavezetőjét

Forrás: Beküldött fotó

Együttműködés kell, hogy ne végződjön tragédiával a szabálytalan előzés

– A biztonságos előzésnek is megvannak a saját maga feltételei. Az első és legfontosabb – és ez a legtöbb esetben a balesetek kiváltó oka ľ amikor vagy a távolságot, vagy a sebességet, vagy a szembejövő jármű távolságát, és sebességét nem jól becsüli fel az előzést végrehajtó jármű vezetője, és ideje sincs visszasorolni a saját sávjába – mondta el Vadas Attila. – Ezért mi úgy tanítjuk, hogy mielőtt belekezdenénk az előzésbe, először tegyük ki az irányjelzőt. Így egyértelmű az előzési szándékunk. Majd meggyőződünk a tükörben arról, hogy bennünket akar-e valaki megelőzni. Sajnos ez is eléggé sokszor előfordul, hogy már előzésben, vagy előzés megkezdését végrehajtó járműre előznek rá. Egy sávban azonban ketten nem férnek el. Ezekből a szituációkból történhet egy árokba sodródás, de egy ütközés is – hangsúlyozta ki az iskolavezető. – Ahhoz, hogy az előzés balesetmentesen megtörténjen három jármű vezetőjének összehangolt munkájára van szükség: aki előzni szeretne, akit meg szeretnének előzni, és a szembe jövő jármű sofőrje. A szembe jövő jármű sofőrje tudja segíteni az elrontott előzés befejezését. Ha ez mégsem sikerül, akkor történik a frontális ütközés. Annak a kimenetele pedig már csak a szerencsén múlik – mutatott rá Vadas Attila.