Harminc évvel ezelőtt történt a szajoli vasúti baleset. A harmincegy emberéletet követelő tragédia a magyar vasút történetének egyik legsúlyosabb balesete volt. A szomorú esetre emlékeztek, az áldozatok emléke előtt tisztelegtek pénteken.

Harminc éve történt a szajoli vasúti baleset. A tragédia helyszínén a kisújszállási tűzoltók is emlékeztek

Fotó: Mészáros János

Harmincegy név, harmincegy csengőszó. Így vette kezdetét a délutáni mise Szajolban. A szentmisén azokra emlékeztek, akik életüket veszítették a harminc évvel ezelőtt történt vonatbalesetben, s azok előtt tisztelegtek, akik egy életre elszenvedői a katasztrófának.

A torkunkat még ma is szorongatja a bánat

– A megszokott menetrend szerint háromnegyed ötkor kellett áthaladnia a Nyíregyháza–Budapest-Nyugati pályaudvar között közlekedő gyorsvonatnak a szajoli vasútállomáson. Ki tudja, hányszor történt ez már meg addig a napon, ám 1994. december 2-án valami történt. A vonat kisiklott, s ez szörnyű tragédiát eredményezett – kezdte emlékezőbeszédét Szöllősi József, Szajol polgármestere a mise előtt. Ahogy a polgármester kiemelte: harminc év távlatából is fojtogató az emlékezés.

– Torkunkat most is két marokra szorítja a bánat. Kiszakadva a hétköznapok rohanásából álljunk meg egy pillanatra, és emlékezzünk újra. Az áldozatokkal szegényebb lett sok város, az egész nemzet és azóta is szegényebb.

Hiszem, hogy ők már túl vannak azon az utazáson, melynek a végén kitárt karokkal vár a teremtő.

Kívánom mindannyiunknak, hogy vigasztaljon mindaz, amiben hiszünk – szólt az egybegyűlt emlékezőkhöz a településvezető.

Azóta sokat javult a vasúti biztonság

A megemlékezésen részt vett Hegyi Zsolt, A MÁV-Csoport vezérigazgatója is, aki tisztelettel hajtott fejet a szajoli vasúti baleset áldozatainak emléke és kárvallottjai előtt.

– Ez az eset hozzájárult ahhoz, hogy a vasúti biztonság javuljon, és nagyon sokat javult is – mondta a vezérigazgató. Mint mondta: emberi hibák mindig lesznek, a tragédiák azonban megelőzhetők. És kötelességünk, hogy megelőzzük azokat – hangsúlyozta Hegyi Zsolt.