Hogy lesz-e valódi hó a térségben, egyelőre kérdés. Szolnokon azonban van megoldás, behavazhat a szánkódomb, csak kellő hideg kell hozzá

Fotó: Nagy Balázs

Pénteken akár a térségünkben is hullhat a hó

A kellemes őszi napok után hirtelen hidegre, ködösre, borúsra fordult az időjárás. Mostanra a csapadék is megérkezett, ami akár hóvá is alakulhat. Az időjósok szerint ugyanis bár a csapadékot hozó mediterrán ciklon pályája bizonytalan, de jó esély van rá, hogy pénteken az ország nagy részén havat lássunk.

Hogy bejön-e a jóslat és lesz-e térségünkben téli csapadék, kiderül. Amennyiben igen, talán a szánkókat is elővehetjük és csúszkálhatunk. Ám Szolnokon valószínűleg akkor is szánkóra ülhetünk majd, ha nem esik a hó.

Ha kellően hideg lesz, behavazódik a szolnoki szánkódomb

Amint ugyanis arról hírportálunkon a közelmúltban beszámoltunk: amint megfelelő lesz az időjárás, munkába állhat a hóágyú.

– Mint minden évben, most is tervben van – hangsúlyoztaák megkeresésünkre a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. illetékesei. Kiemelték: ehhez megfelelő hőmérséklet, tartós hideg szükséges. A hóágyú mínusz három Celsius-fok alatt üzemel stabilan, minél hidegebb van annál nagyobb mennyiségű hó előállítására képes.

Már Kőröstetétlenen is készülnek a szánkózásra

A társaság szóvivője kiemelte: igény esetén más településeknek is kölcsönadják a berendezést. Kőröstetétlenen például már készülnek.

– Idén is tervben van a szánkódomb megalkotása, hogy sikerül-e megvalósítani, az majd az időjárástól függ. Úgy az igazi, ha jól átfagy a talaj és mínusz öt Celsius fok alá csökken a levegő hőmérséklete – mondta Pásztor Roland, Kőröstetétlen polgármestere. Hozzátette, további jelentős tényezők még a szélerősség és a páratartalom is, amelyek a sikeres fújás zálogai. Így alaposan át kell gondolni, mikorra időzítsék a folyamatot.