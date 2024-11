Idén igazi zsűrizés folyt, hogy a 8 felajánlott fenyőfa közül melyik legyen Törökszentmiklós karácsonyfája. Végül egy közel 10 méter magas ezüstfenyőre esett a választás. Közben a Csendház is felépült, benne a szárnyas oltárral.

A különleges törökszentmiklósi szárnyas oltár több éve biztosít nyugalmat a betérőknek az adventi időszakban.

Forrás: Törökszentmiklós Város Facebook-oldala

A fát Rúder Éva ajánlotta fel - olvasható Markót Imre polgármester hivatalos közösségi oldalán. A 2000 - ben ültetett fa pár száz métert tett meg a Kossuth térig. A közel 25 éve alatt sok madárnak adott otthont, de terebélyes mérete miatt az udvar már nem volt elég nagy számára - mesélte el a család.

A fenyő hamarosan teljes pompájában fog ragyogni a város főterén, ahová az adventi vasárnapokon az önkormányzat szeretettel, valamint forralt borral, és forró teával várja majd közös gyertyagyújtásra a lakosokat.

Advent első vasárnapján a CSENDHÁZ is kitárja „szárnyait” a Kossuth téren, ahová egészen december 30 - ig térhetnek be a látogatók. Különlegessége az a gyönyörű szárnyas oltár, melyet Réti Szabó Sándor nagyrétei népi fafaragó készített. Az oltár zárt állapotában is nyitott, ekkor egy szarvast ábrázol. Kinyitva további adventi jelképek jelennek meg: Mária és József kezei között Jézus születésére utaló jászol-kehely oltár, fölötte a Betlehemi csillag, a Napkeleti Bölcsek, a bojtárok, és az állatok melyek a jászolt vették körül.