– Hogyan kezdte meg a munkát az új testület?

Szepesi Tibor polgármester beszámolt az elkészült beruházásokról is

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Októbertől is ugyanazzal a lendülettel folytatódik a munka, ahogy megszoktuk, a pályázatok, a beruházások is zajlanak. A képviselő-testület csak néhány személyben változott, itt is köszönöm Pánti Ildikó munkáját, aki hosszú évek után elköszönt a képviselői feladatoktól. Tudására, odafigyelésére, a civil szervezetekkel való kapcsolattartására tekintettel továbbra is számítok a segítségére polgármesteri tanácsosként. Új, választott képviselőink rövid idő alatt beilleszkedtek a munkába, ellenzéki képviselőink száma nem nőtt.

– Mire legbüszkébb az elmúlt évek fejlesztéseiből, elismeréseiből?

– Nem szeretnék kiemelni csak egyet, mert mindegyik fontos a város, a közösség életében. Sokan gondolhatják, hogy a milliós fejlesztések a legfontosabbak, szerintem ugyanilyen lényegesek a kisebbek is, legyen az egy program, néhány ezer forintos pályázat, ami csak kisebb közösséget érint. Számunkra az a legfontosabb, ezért minden projekthez úgy kell hozzákezdeni, hogy az a megvalósítás során is a legfontosabb legyen.

A város jövőjét mégis a nagyberuházások határozzák meg, legfontosabbként kiemelném a közvilágítás korszerűsítését, az oktatási-nevelési intézmények fejlesztéseit, építéseit, de odafigyelünk az út- és járdafelújításokra, a víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-fejlesztésekre, és támogatjuk a munkahelyteremtő beruházásokat is.

– Sport- és szabadidős fejlesztések is megvalósultak, s még tervezünk ilyen beruházásokat. Az önkormányzat az eltelt időszakban több kitüntető címet – Idősbarát település, Ifjúságbarát település, Települési környezetért díj – is elnyert, a hivatali és intézményeink dolgozói is szép számmal kaptak szakmai, állami, megyei, városi elismerést, jómagam az „Év polgármestere” díjat vehettem át. Minden díjra, elismerésre büszke vagyok, hiszen ezek mutatják a város közösségeinek erejét.

– Az idegenforgalom mennyire kapott új lendületet?

– A turisztikai fejlesztések közül a világkiállítási pavilon, „Sámándob” elkészültét említem, amely átadása óta számos rendezvénynek adott otthont. A Munkácsy-kiállítás, a kazah kincsek bemutatása, de a konferenciák, előadások is rengeteg látogatót vonzottak. Kiemelném a 2024. évi Magyarok Világszépe Szépségverseny döntőjét, amely a televíziós közvetítésnek köszönhetően bejárta a világot. A Györfi Sándor Galéria kialakítása, a kerékpárútjaink felújítása, a Zádor-hídhoz burkolt út készítése szintén fontos turisztikai fejlesztés volt. A kerékpáros turizmus folyamatosan nő, egyre többen keresik fel a fürdőt és érkeznek kerékpárral, hogy aktív pihenésként fedezhessék fel a környéket. Erre továbbra is áldoznunk kell, ahogy a fürdő fejlesztésére is. Az idén átadott új medence a fiatal korosztályt szolgálja, a jövőben a családok kiszolgálására helyezzük a hangsúlyt. A kerékpározást városmarketing-szerepkörben is szeretnénk népszerűsíteni, a Karcag Cycling kerékpároscsapat mára nemzetközi szinten is jegyzett eredményeket ér el.