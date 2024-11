– Szeretetéhes világban élünk. De mit is jelent a szeretet? Ha valamit szeretettel teszünk, akkor nem sebzünk meg senkit, hanem segítjük, építjük – emelte ki a lelkész. Hangsúlyozta, hogy a szeretettel, fényekkel, csodákkal teli karácsonyi időszak a nélkülözőknek fájdalmat is jelenthet.

– Az akció keretében nyújtott segítség a támogatott életére is hatással van, de az adakozókra is hat. Ha adakozunk, önmagunkat gazdagítjuk. Akik pedig kapják, úgy érezhetik, hogy ők is méltók a szeretetre. Ráadásul a segítségnyújtással példát mutatunk – emelte ki Fodor Gusztáv.

Hálásak, hogy a részesei lehetnek ennek

Sándorné Pólik Róza, az Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona (Szolnok) intézményvezetője hálával szólt, hogy idén is részesei lehetnek az akciónak.

– Megtisztelő, hogy számítunk, ha adománygyűjtésről van szó. Köszönettel tartozunk a partnereknek, a vármegye lakosságának – emelte ki az intézményvezető.

Hasonlóan vélekedett Jeneiné Tóth Eliza, a Katolikus Karitász szolnoki Szent Erzsébet csoport képviselője. Mint mondta: idén csatlakoztak az országos karitász Angyalbatyu akciójához, abban a szeretetdoboz kampány által idén is sok nehéz sorsú gyereknek szerezhetnek örömet.