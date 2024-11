– Tragikus balesetben veszítette életét a házaspár, a hír minket is lesújtott és osztozunk a család, barátok és természetjárók gyászában – olvasható Abony város hivatalos oldalán azzal a hírrel kapcsolatban, mely szerint egy szikla zuhant az autóra múlt szerdán Üzbegisztánban.

A borzalmas balesetben azonnal szörnyethaltak az utasok, amikor egy szikla zuhant az autóra

Fotó: Abony hivatalos Facebook-oldala

Abonyi származású volt az egyik áldozat, aki életét vesztette, amikor szikla zuhant az autóra

– Az országos híradások is beszámoltak az esetről. István neve egyet jelentett a természetjárással, a Tápiószelei Természetbarát Klub vezetőjeként számtalan sétát és túrát vezetett a környéken és távolabbi régiókban – fogalmaztak. Hozzátették, a férfi az abonyi történéseket is szorosan követte, több esetben építő jellegű javaslatokat is megosztott a település ügyeivel kapcsolatban.

Úgy tervezték ez lesz az utolsó útjuk, sajnos valóban így lett

A Tények.hu riportja szerint a házaspár barátai úgy tudták, ez lett volna Istvánék utolsó útja.

– Már fáradtak, idősek voltak az ilyen hosszabb utakhoz, azt mondták ezután már nem vállalkoznak hasonlóra – mondták.

A baleset a Tahtakaracsa-hágónál érte a járművet, minden bizonnyal a heves esőzések miatt történhetett meg, hogy szikla zuhant az autóra. A környéken sajnos ilyesmi bármikor előfordulhat, nagyon gyakoriak a sziklaomlások.

– Már csak néhány nap lett volna hátra az útból, szerdán történt a baleset, pénteken érkeztek volna haza. István hetvenhárom, Mária hetven éves volt. Az abonyi temetőben helyezik majd végső nyugalomra őket – hangzott el a Tényekben.

A konzulok folyamatosan együttműködnek az üzbég hatóságokkal, minden segítséget megadva ahhoz, hogy a holttesteket hazaszállíthassák, amelyre egy hónap, de akár egy év múlva kerülhet sor.

– Imádták a természetet és az a szomorú az esetben, hogy végül az ölelte magához őket – mondták.