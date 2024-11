Megkezdődött a szociális tüzelőanyag kiosztása Nagykörűben. A tüzelőanyagot a Rákóczi út 29. száma alatti volt asztalos üzem udvarán vehetik át a jogosultak.

Már elkezdődött a szociális tüzelőanyag kiosztása Nagykörűben

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW archív

– Hasonlóan az előző évek gyakorlatához, aki rendelkezik megfelelő járművel, utánfutóval, amivel meg tudja oldani a szállítást, maga is elviheti a fát. Az önkormányzat azonban most is gondoskodik a szociális tűzifa díjtalan kiszállításról – mondta el érdeklődésünkre Marsi Szilvia.

A településvezetőtől megtudtuk: összesen 163 erdei köbméter fát vásárolt az önkormányzat a belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően, ebből 292 kérelmező részesül.

– Ezen felül az önkormányzat további százhúsz köbméter, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által biztosított tűzifára is pályázott, amit szintén kiosztunk az elkövetkező hetekben – tette hozzá a polgármester.

Ekkor történik a szociális tüzelőanyag kiosztása

A szociális tűzifát az említett helyszínen hétfőtől csütörtökig reggel nyolc és délután három között, pénteken pedig reggel nyolctól délig lehet átvenni.