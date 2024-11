Két alkalommal is szociális tűzifával segíti a település hátrányos helyzetű lakóit a tiszafüredi önkormányzat. Mint a város hivatalos oldalán közölte, az önkormányzat saját forrásból biztosítja a tűzifát, amit ingyenesen házhoz is szállít. Tavaly 1125 mázsa tűzifát szállítottak ki, ami összesen 227 fordulót jelentett. Idén október 15-e óta 64-en igényeltek szociális tűzifát, a kérelmek elbírálása folyamatban van. Hozzátették, amennyiben az időjárás zordabb telet hoz, plusz támogatást is biztosítanak.