Előkészületek 29 perce

Megérkezett Szolnok karácsonyfája, kiderült, honnan hozták – galériával

Repül az idő. November közepén is túl vagyunk már, közelednek az év végi ünnepek. Egyre több helyen gyúlnak fel a karácsonyváró fények, az üzletek, az utcák és terek is szép lassan ünnepi díszbe öltöznek. A vármegyeszékhelyen is zajlik a készülődés, a Kossuth téren már ott áll Szolnok karácsonyfája.

Rimóczi Ágnes Rimóczi Ágnes

Néhány nappal ezelőtt helyükre kerültek a faházak Szolnokon a Kossuth téren, mostanra a város karácsonyfája is áll. Igaz, most még csak zöldell, a napokban azonban „felöltöztetik" és csillogó díszben hirdeti az ünnep közeledtét. Nemsokára kiderül, milyen pompás lesz Szolnok karácsonyfája. Szolnok karácsonyfája már áll a Kossuth téren. Az örökzöld ezúttal is Szandaszőlősről érkezett

Fotó: Mészáros János Az elmúlt napokban már folyamatosan dolgoztak a szakemberek azon, hogy Szolnok hangolódjon az ünnepre. A közelmúltban felállították a faházakat, s díszítik a vármegyeszékhely központját. A Szolnoki Sportcentrum tájékoztatása szerint huszonkét faházban kínálják majd az árusok az ünnepi portékákat, a finom ételeket és italokat. Mindezek mellett természetesen ünnepváró programokkal is várják a Kossuth térre kilátogató vendégeket.

Megérkezett Szolnok karácsonyfája Fotók: Mészáros János

Szolnok karácsonyfája kilenc méter feletti Hétfő délelőtt aztán megérkezett Szolnok karácsonyfája is, az illetékesek a helyére állították, s a napokban fel is díszítik a tűlevelűt. A több mint kilenc méteres, gyönyörű, formás nordmann fenyőt Szandaszőlősről, a Simon Ferenc utcából szállították a város főterére. Az örökzöld növényt Kecskés Mihályné ajánlotta fel. A Tiszaliget „bejárata" is fénylik már Nemcsak a főtér szépül ezekben a napokban, a Tiszaligetnél lévő méretes fenyő is fénybe borul már. Hétfőn napközben a Szolnoki Sportcentrum munkatársai tűzoltók segítségével helyezték el a fényfüzéreket és tették az örökzöld fa tetejére a fénylő csillagot. A Tiszaligetnél lévő méretes fenyőre is felkerültek az ünnepi díszek

Fotó: Mészáros János A Kossuth téren november 28-ától 2025. január elsejéig tart majd nyitva az adventi falu.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!