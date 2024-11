Már megint az orrunknál fogva vezetnek minket. Ennek persze örülhetünk, hiszen a szolnoki adventi falu irányából – immár szokásosan – nem csupán ünnepi fények, de ünnepi illatok is áradnak. Nincs ez másként idén sem. A héten megnyitott az adventi falu a Kossuth téren, és ezúttal sem csak fényfüzérek és ünnepi díszek, de kellemes illatok, jobbnál-jobb inni- és ennivalók csábítják a főtérre a szolnokiakat.

Megnyílt a szolnoki adventi falu, napok óta érkeznek a látogatók

Fotó: Nagy Balázs

Csütörtökön megnyílt a szolnoki adventi falu

A helybeliek engedtek is a kísértésnek, és már a csütörtöki nyitás után sokan felkeresték a karácsonyi falut. A helyiek családostul, barátostul, kisebb-nagyobb csoportokban gyülekeztek a hütték, pavilonok mellett, hogy némi karácsonyi hangulatot szívjanak magukba, no meg hogy kissé torkukat is felmelegítsék.

– Jól érezzük magunkat, és nem az alkohol miatt! Mi ugyanis alkoholmentes forralt bort iszunk – mondta el hírportálunknak a szolnoki Ancsa, aki barátnőjével, Elvirával kereste fel a vásárt. Mint mondták, minden évben el szoktak jönni, és úgy tervezik, hogy idén minden nap itt lesznek. Kedvencük is van a szolnoki adventi falu kínálatából, méghozzá a krampampuli nevű ital.

Különleges italokból egyébként nincs hiány a faluban. A mintegy két tucatnyi faház java részében kiszolgálnak teával, forralt borral, de minden árusnak megvan a maga specialitása. A kínálatnak csak a fantázia szab határt.