Az autómániát nem nőtték ki gyerekkorban

– Fő munkám autóértékesítés, a hobbim is az autók körül forog, az autómániát tehát nem nőttem ki gyerekkoromban. Régi matchbox terepjárót őrzök még a kezdetekből. A legértékesebb darabja a gyűjteményemnek egy Gt Spirit 1:16-os méretű RS6-os Audi, limitált szériás, olyan hatvanezer forint körüli értékben – emelte ki.

A börze összehozza azokat, akik kedvelik a kocsikat

Tamás több ezer kisautót őriz otthon, az asztalra most az eladó darabokat sorakozatta fel. A rendezvény célja egyébként, hogy összehozza az autókat kedvelőket.

– Az ország minden pontjáról Budapestről, Debrecenből, Békéscsabáról is érkeznek hozzánk, beszélgetünk, cserélgetünk. De szeretnénk elérni azt is, hogy azok a szolnoki és környékbeli emberek is eljönnének, akik eladnának vagy csak érdeklődnek – fogalmazott a szervező.