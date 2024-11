Személy szerint ő hajléktalanokkal nem szokott találkozni a házban. Egyedüli fejtörést a ház alatti bowlingcenterben néha túlzásba vitt szórakozás zajai okoznak neki.

Ábel Istvánné Tóth Erika (balra) és Tóth Imréné Komáromi Rozália szeretnek a szolnoki épületóriásban lakni

Fotó: Mészáros János

A kisebb karbantartás is milliós tétel

A toronyházban összesen 176 lakás van. Ezt nagyjából kettővel szorozva kapjuk meg a lakószámot, vagyis valamivel több mint háromszázan élnek a huszonnégy emeletesben.

Ezt már Mochnács Sándortól, a társasház közös képviselőjétől tudtuk meg.

Gyakorlatilag egy egész falunyi ember él itt. Ez sok vitával, sok javaslattal jár, de alapvetően a közösség mindig pozitív irányba próbál mozdulni

– mondta el.

A legtöbb nehézség abból fakad – mondta –, hogy a ház méretei miatt a máshol amúgy apró-cseprő felújítások is kapásból milliós kiadást jelentenek. Esetükben a lépcsőházfestés például 18 millió forintba kerül, de a lakók által nemrég szorgalmazott a levélszekrény-cserékre is másfél-kétmillió forintot kell áldozniuk. Mindez pedig a közös költség mértékében jelenik meg. Amely – ahogy lenni szokott – a lakók szerint mindig túl magas, a képviselő szerint pedig alacsony… A költségeket úgy tartják elfogadható szinten, hogy az épület tetején lévő antenna-rendszert használó szolgáltatóktól bérleti díjat szednek. Az így befolyt összeggel mérséklik a közös költség díját.

A magasból terepasztalnak látszik Szolnok és környéke

Fotó: Mészáros János

A képviselő elmondása alapján a hajléktalangonddal is foglalkoznak. A csavargók sokszor a lassan csukódó ajtón surrannak be, ezért most tárgyalnak arról, hogyan állítsák vissza a korábbi nappali portaszolgálatot (éjszakai jelenleg is van). Hiszen – hangsúlyozta Mochnács Sándor – valahogy szűrni kell, hogy azok jöhessen be, akik itt laknak. Ennek viszont ugyancsak megvan a maga költsége...

Nagyobb védelmet szeretnének

– A hajléktalanok most már kóddal jönnek be. Odaállnak mögénk, és nézik, hogy mit ütünk be – panaszolta a huszonnégy emeletesben lakó Szurmay Zsuzsanna. Mint a társasház számvizsgálójaként is dolgozó nyugdíjas elmondta, a hívatlan látogatók betelepszenek a folyosókra, a szeméttárolóba, a szekrényekbe. Ott alszanak, ott végzik a dolgukat.

Kértünk már segítséget a rendőrségtől és a polgárőrségtől. A körzet önkormányzati képviselőjétől, Füle Istvántól is kértük, hogy próbáljon polgárőröket küldetni hozzánk, mert nagy szükség lenne rájuk. Eddig viszont senki nem jött

– sorolta.