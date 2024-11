A városmarketing fejlesztése is a stratégia fontos része

Újságíróként tudom, változnak a médiafogyasztási szokások, muszáj igazodni ehhez. A városmarketinggel nemcsak itthon akarjuk eladni magunkat, szeretnénk elérni, hogy érdekesek legyünk befektetők vagy az új otthont kereső családok számára is, hiszen kiváló iskoláink, kulturális lehetőségeink vannak, nem véletlen vagyunk a Nagykunság Kulturális Fővárosa. Én mindig a csapatsportágakban hittem, most is mindenki elmondhatja véleményét. Jó érzés, hogy az utcán leszólítanak a lakosok, és elmondják a panaszukat, de azt látom, hajlamosak elfelejteni, hogy egy élhető, szép kisvárosban élnek, ahol az ember elengedheti a gyerekét egyedül az iskolába, el tudnak menni moziba, fesztiválokra, bowlingozni, meccsekre, a Kumánia fürdőbe. Persze színesíteni kell a kínálatot, de itt tényleg csak az nem talál magának valamit a szabadidejében, aki nem akar.

– Mi lesz a legfontosabb a következő esztendőben?

– Már 2024 adventi időszakára is vannak terveink, nyilván a matekon sok múlik, adott az idei költségvetésünk, a jövő évit majd látjuk, hogyan alakul. Úgy gondolom, tudunk egy stabil gazdasági évet produkálni. Van két gazdasági társaságunk, az a cél, hogy minél élet- és piacképesebbek legyenek. Nagyon fontos egy Kisúj-brand kialakítása, remélem, jövő nyárra már jobban fogunk kinézni ezen a téren is. A helyi civil szervezetekkel szeretném folytatni az ismerkedést, hiszen számos programot szerveznek ők is.

Jelenleg az önkormányzatnak öt kiemelt projektje van folyamatban. Az „élhető települések” néven futók közül kettő műszaki átadását megkezdtük, a Csegei gödröt mint pihenőhelyet a város keleti részén is szeretnénk befejezni idén. A hivatalon belül egyelőre nem lesz átalakítás, nyilván feltérképezünk mindent, meg akarom ismerni a hivatal működését Tatár Zoltán korábbi alpolgármesterrel és az újonnan megválasztott Horváth Péterrel együtt. Közben azért kátyúzunk, járdákat újítunk fel, tehát van munka bőven!