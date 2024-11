Döntött a kormány: ekkor adják át a Tiszaligeti Strandfürdőt

Már a kormány is dátumot közölt arról, mikor nyit ki a szolnoki Tiszaligeti Strandfürdő

Fotó: Facebook.com / Szolnok Városüzemeltetési Kft.

Véget ér a három éve húzódó történet. Egy utolsó dátumot közölt a kormány a tiszaligeti strand befejezéséről.

Mikrobusz és személyautó karambolozott a 4-es főúton, Fegyvernek és Kenderes között

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Mikrobusz és személyautó ütközött össze hétfő délután a 4-es főút Fegyvernek és Kenderes közötti szakaszán, a 135-ös kilométerszelvénynél – tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

A miniszterelnökről elnevezett híd alatt még soha nem folyt víz

A Gróf Szapáry Gyula híd 2013 tavaszára készült el

Fotó: Mészáros János

A Vásárhelyi-terv kivitelezésekor Abádszalók és Tiszabura között megépített közúti hidat Gróf Szapáry Gyuláról nevezték el. A híd a víztározó felett 2013 tavaszára készült el, akkor adták át, névadója pedig a térség neves országgyűlési képviselője, aki 1890-1892 között Magyarország miniszterelnöke is volt. Az átkelőnek ráadásul van egy különös sajátossága is...

Megérkezett Szolnok karácsonyfája, kiderült, honnan hozták

Közelednek az év végi ünnepek Fotó: Mészáros János

Repül az idő. November közepén is túl vagyunk már, közelednek az év végi ünnepek. Egyre több helyen gyúlnak fel a karácsonyváró fények, az üzletek, az utcák és terek is szép lassan ünnepi díszbe öltöznek. A vármegyeszékhelyen is zajlik a készülődés, a Kossuth téren már ott áll Szolnok karácsonyfája.

Bebizonyították, koraszülöttként is lehet teljes életet élni

Koraszülött babákat és szüleiket köszöntötték a vármegyei kórház Gergely termében

Fotó: Mészáros János

Apró léptek zaja és gyermekkacajok töltötték meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gergely termét. Az épület és a folyosó lilába borult, koraszülött babákat, gyermekeket és szüleiket köszöntöttek.