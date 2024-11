Sátrazásra, és rendezvények megtartására is alkalmas lehet a tiszavárkonyi sétány körüli terület. Az önkormányzat lehetőségek szerint tovább fejlesztené a korábban kialakított Tisza-parti részt.

Jó lehetőség rejlik a tiszavárkonyi sétányban, mondta el a helyszínen Hegedűs István polgármester

Fotó: Mészáros János

Ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, a sétány a Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Tiszavárkony és Vezseny együttműködésében életre hívott „Tiszakanyar” turisztikai projekt részeként épült, TOP-os pályázati forrásból. A polgármesteri hivatal mellett elkanyarodó Endre király útról közelíthető meg, és a töltés ártéri oldalán, több mint háromszázhúsz méter hosszan biztosít lehetőséget a természetben tett sétára. A fákkal szegélyezett út a folyó szabadtéri strandolásra is alkalmas területéig vezet, másfél méter széles, és sötétedés után is járható, mivel a világításról kandeláberek felállításával gondoskodtak.

Jó lehetőség a terület a rendezvények lebonyolítására

– „Lehoztuk" az áramot, így lehetőség nyílt rendezvényeket is tartani ezen a helyen. Volt már szabadtéri mozi, gyereknapot is tartottunk, sőt, a száraz időszakban a Tisza Placc piac is itt kap helyet. A jövőben is szeretnénk, ha ez egy lehetőség lenne hasonlókra – mondta el ottjártunkkor Hegedűs István.

Ki kellett vágni egy fát a tiszavárkonyi sétány mellett

A településvezető hozzátette: a tervezett fejlesztés előtt el kellett távolítani egy fát a sétány mellől.

Ezt a fát kellett kivágni, mutatta meg a településvezető

Fotó: Mészáros János

– Az illetékes hatóságok megvizsgálták a fát, melyről kiderült, hogy rossz állapotban van, meglehetősen korhadt. Ha kidőlne, éppen az áramlevezetést veszélyeztetné – mutatta meg a polgármester.