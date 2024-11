A kormánypárti politikus szerint a végső szó a magyar embereké. A most zajló nemzeti konzultáció egyik kérdése is az, hogy szükség van-e a tizenharmadik havi nyugdíjra. Hozzátette, a 2025-ös költségvetést úgy tervezték, hogy az inflációkövető nyugdíjemelés mellett a tizenharmadik havi nyugdíjat is megkapják az idősek. Erre – mint mondta – több mint 530 milliárd forintot tettek félre.