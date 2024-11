Mikorra várható a megnyitó?

A beruházó a bevásárlóudvar megnyitását 2025 karácsonyára tervezi. Az önkormányzattal kötött szerződés szerint a jogerős építési engedélytől számított 24 hónap áll rendelkezésre a befejezésre, így a legkésőbbi határidő 2026 nyara.

Milyen lesz a kész épület?

Az új létesítmény mintegy 40 munkahelyet teremt majd a helyiek számára. A Kossuth Lajos utca felé nyíló udvarban parkolók létesülnek, a Vásárhelyi Pál utca felől pedig mélygarázs és megvásárolható duplagarázs is épül. Az épület felső emeleti részére teher- és személylift is vezet majd, de a lépcsőház is használható lesz. Az épület tetejének és homlokzatának jelentős részét intenzív zöldtető borítja majd, amely nemcsak esztétikus, de környezetbarát megoldás is.

A Piramis tehát a várakozások szerint 2025 végére elkészül, és egy modern, környezetbarát bevásárlóközponttal gazdagodik Törökszentmiklós.