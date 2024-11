A megjelenteket Galó Anita, az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület elnöke, a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal titkára, a turisztikai gála háziasszonya köszöntötte.

A Pro Tisza-tó díjat Fejes Lőrinc, a Kötivízig kiskörei szakaszmérnöke, Kisköre alpolgármestere vehette át

Fotó: Daróczi Erzsébet

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő közös nagy sikereket és jó munkát kívánt minden szolgáltatónak, a Tisza-tó térségébe látogató turistáknak pedig rengeteg élményt 2025-re is.

A Tisza-tó fejlődését is ünnepelte a turisztikai gála vendégserege

Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke szerint fantasztikus eredmény, hogy a héten a magyar országgyűlés ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy a Tisza-tó és térsége bekerüljön a kiemelt fejlesztési térségek közé. Nagyjából 17 éve kezdődött el a munka, és mindenki aki valamilyen rendű, rangú megbízást kapott a térségben akár együttműködő partnerként, vezetőként, rengeteget tett ehhez a fantasztikus sikerhez.

– Nem egy biankó csekket kaptunk, amit mi fogunk kitölteni, és elindul a pénzeső, ez arról szól, hogy elsőként is őrizzük meg ezt a természetes és épített környezetet olyannak amilyen ma is, vonzónak, fenntarthatónak és természet közelinek és együtt a településekkel, a kormánnyal, vármegyékkel, önkormányzatokkal közösen a jövőben is, hogy az itt élők és ide látogatók is büszkék legyenek eredményeinkre – hangzott el.

Rangos díjakat adtak át a turizmusért sokat tett szakembereknek

A gálát Szepesi Tibor polgármestere nyitotta meg, köszöntötte a megjelenteket és a testvérvárosból érkezett delegációk tagjait is.

A köszöntők után Somló András, a Budapest Park innovációs menedzsere előadásában arról szólt, mennyire van már jelen napjainkban a mesterséges intelligencia a turizmusban.

A karcagi születésű, de Székelykeresztúron élő Szaniszló Attila, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora szakos hallgatója adventre hangolódó koncertje után elismeréseket adtak át.

A Jász-Nagykun-Szolnok Turizmusáért díjat magánszemély kategóriában Bárándiné Nikolényi Edit, a Szolnoki Tourinform irodavezetője vehette át.

A Tisza-tó Turizmusáért díjat magánszemély kategóriában Kövér Gábor, a Tisza-tó Járási Önkéntes Mentőcsoport parancsnoka, a tiszafüredi önkormányzat rendésze, a polgárőr egyesület vízimentési tagozatának tagja kapta.