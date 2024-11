Mondhatni, hogy munkára készen áll a szolnoki hóágyú. A berendezést azonban csak akkor lehet üzembe állítani, ha megfelelően hideg az időjárás. Az égiek kezében van tehát, hogy idén fehérbe borul-e a Várkonyi téri szánkódomb.

Évek óta minden szezonban jó kikapcsolódást nyújt a szolnokiaknak a hóval borított Várkonyi téri szánkódomb

Forrás: MW archív

Az elmúlt napokban hűvösebbre fordult az időjárás, igyekszünk barátkozni a hideggel és tudatosítani magunkban, hogy nyakunkon a tél. Ha már lassan beköszönt a leghidegebb évszak, arra gondolunk: hogyan is tudjuk a jó oldalát nézni ennek az időszaknak. A tél is tartogat jó dolgokat, a bekuckózáson túl szabadtéri sportok is csábítóak lehetnek. Talán lesz alkalmunk például korcsolyázni Szolnokon, s egyre többeket foglalkoztat, hogy szánkózhatunk-e majd a vármegyeszékhelyen. Amennyiben igazi téli időjárás köszönt ránk, s esik hó, akkor minden további nélkül igen.

Tervezik, a berendezés készenlétben áll

Ám Szolnokon már évek óta tudjuk, hogy csapadékmentesebb időszakban is szánkóra pattanhatunk olykor. Olvasóink érdeklődését az illetékesek felé továbbítottuk: kíváncsiak voltunk, ezen a télen munkába áll-e majd az ágyú, s lesz-e hó.

– Mint minden évben, most is tervben van – hangsúlyozta megkeresésünkre Molnár Lajos. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kommunikációs munkatársa kiemelte: a társaság tehát idén, ebben a téli szezonban is igyekszik a leghidegebb évszak egyik legvidámabb szórakozásának a feltételeit megteremteni.

Ha hideg lesz, behavazik a Várkonyi téri szánkódomb

– Ehhez persze megfelelő hőmérséklet, tartós hideg szükséges. Az tehát, hogy mikor borul hó a Várkonyi téri dombokra, az időjárástól függ – emelte ki Molnár Lajos. Mint megtudtuk: a hóágyú mínusz három Celsius-fok alatt üzemel stabilan, minél hidegebb van annál nagyobb mennyiségű hó előállítására képes.

Igény esetén kölcsönadják a hóágyút

A társaság szóvivője kiemelte, amennyiben megfelelő lesz az időjárás, azonnal munkába állítják a hóágyút. Ráadásul, mint mondta: igény esetén más településeknek is kölcsönadják a berendezést, így a mostani szezonban elképzelhető, hogy nem csak Szolnokon borul hó a lankás dombokra.