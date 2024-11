Vigyázzunk a sünökre! 38 perce

Apró állatkákat rejthetnek a kertünkben halmozódó avarkupacok

Közeledik a tél, nemcsak a medvék, hanem a sünök is téli álomra készülnek. Az apró állatkák bevackolásában mi is segíthetünk. Szakemberek is felhívják a figyelmet, hogy ha tehetjük, vigyázzunk a sünökre!

Aktuálisak az ősz végi kerti munkák. A gallyak, lombok rendezése során legyünk nagyon figyelmesek, mert azok alatt kedves kis állatok rejtőzködhetnek. Legyünk óvatosak és vigyázzunk a sünökre! Vigyázzunk a sünökre az ősz végi kerti munkák során

Forrás: MW archív – Mostanában még találkozhatunk sünökkel. Sőt ilyenkor még aktívak a szúrós, de annál kedvesebb állatok, hiszen a tél előtt fel kell készülniük a bevackolásra. Nagyon figyelek rájuk – meséli egy szolnoki nyugdíjas, aki kertjében az utolsó őszi tennivalókat végzi ezekben a napokban. – Ha a hőmérséklet hidegre fordul, nagyjából öt fok alatt a sünök bevackolják magukat és téli álmot alszanak. Én mindig hagyok a kis jószágoknak alvóhelyet – teszi hozzá a természetbarát férfi. Ha nem zavar, hagyjuk érintetlenül a lombhalmokat Nagy segítség ez a sündisznók számára. A kertek, parkok rendezése során összegereblyézett, ideiglenes levél- és rőzsehalmok ugyanis ideális búvóhelyet jelentenek a telelésre készülő sünök számára. – Fontos, hogy ezeknek a növényi halmoknak az elszállítása az esetleg alájuk költöző sünökre gondolva történjen meg – hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). A szervezet hangsúlyozta: a munkák első lépésben lehetőleg ne vasvillával, hanem szerszámnyéllel vagy hosszabb, erős bottal kezdődjön meg a halmok átforgatása, az alapi részen pedig még óvatosabban, akár kézzel történjen, így győződve meg arról, hogy nincs-e alatta valamilyen állat. Az is segít, ha a halmok bontása átlátható rétegenként, fentről lefelé haladva történik meg. Véletlenül se gyújtsuk meg a rakásokat, levélkupacokat – A zaj hatására összegömbölyödő sün tüskéire szúródó levéltörmelék szinte láthatatlanná teszi az állatot, ezért a halom alapi részéhez jutva nagyon figyelni kell a gömbölyded formákra, ugyanis az összegömbölyödve megemelt állat gyakran szó szerint kigurul a gallyak és levelek közül – írták a közleményben.

Ahogy nyomatékosan hangsúlyozták: Fontos, hogy sosem szabad felgyújtani helyben az ilyen rakásokat, mert a lángok elől a sünök nem tudnak elmenekülni, hiszen védekezési stratégiájuk az összegömbölyödésre épül, ezért megégnek.

– A lombhalom megbontásakor telelő sünnel való találkozás esetén lehetőség szerint vissza kell tenni rá kellő vastagságú rétegben a leveleket és ágakat, vagy a közelben, bokrok takarásában készíteni kell egy ilyen növényi halmot, és ez alá kell visszatenni a sünt – közölték a szakemberek.

Vigyázzunk a sünökre, mert veszélyeztetettek Érdemes vigyázni a sünökre, hiszen hasznos kis jószágok azok. Hatékonyan tartják távol a kerti kártevőket, összeszedik a meztelen csigákat, elpusztítják a kártevőket. És azért is odafigyelést érdemelnek, mert ezek kistestű emlősök az urbanizáció miatt évről évre közelebb kerülnek a kihaláshoz. Mérsékelten fenyegetetté váltak a sündisznók a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) által létrehozott és fenntartott Vörös Listán, miután kiderült, hogy legalább 30 százalékkal csökkent a létszámuk az elmúlt évtizedben. Populációjukat az autóforgalom,

a növényvédő szerek használata

és a rosszul kezelt udvarok károsították. A növényvédő szerek elpusztítják a sünök által elfogyasztott rovarokat, és közvetlenül is megmérgezhetik őket. Magyarországon a keleti sün védett állat, természetvédelmi értéke 25 000 forint.

