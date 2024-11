Több száz helyszínen rendezték meg a X. Országos Rajzfilmünnepet november 15. és 17. között. A rendezvény célja ezúttal is a rajz- és animációs filmek sokszínű kultúrájának, értékeinek bemutatása.

Sebestyén Balázs gyűjtötte a legtöbb like-ot a X. Országos Rajzfilmünnep alkalmából meghirdetett jászberényi mémkészítő versenyen

Fotó: Pesti József

Mesekvízest, meseterápia bemutató is színesítette a X. Országos Rajzfilmünnepet

Ebben az évben a jászberényi Lehel Film-Színház is csatlakozott a X. Országos Rajzfilmünnep rendezvénysorozatához, melynek keretében ingyenes rajzfilm vetítéssel és számos kísérőprogrammal várták a látogatókat. Műsoron volt többek között a Két bors ökröcske, a Mese a mihaszna köcsögről, a Napkirálynő, valamint Misi a Mókus kalandjait is megnézhették az érdeklődők. A fesztivált élőszavas mesemondás, kreatív foglalkozás, mesekvízest, meseterápia, cigánytánc-bemutató is színesítette.

A rajzfilmünnephez kapcsolódva a szervezők rajz- és mémkészítő versenyt hirdettek. Igazán ötletes alkotásokat készítettek a pályázók. A mémkészítő versenyt a like-ok száma alapján Sebestyén Balázs nyerte, akit SpongyaBob, a matek és a szakmai tanórák túlélési stratégiája ihletett meg. Második helyezést ért el Sas Maja, míg a harmadik Horváth Anna lett. Különdíjjal jutalmazták Szabó Tünde Edina mémjét. A rajzversenyen első helyezést ért el Bálint Boróka, második lett Kispál Petronella Anna, a megosztott harmadik helyen Láng Viki és Palcsó Csanád végzett. Farkas Emma rajzát különdíjjal értékelték.