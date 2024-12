Színes kövek egy köztéri padon, a homokozó szélében, apró csomagok az autó szélvédőjén. Ilyen és ehhez hasonló meglepetések „járják" az utcákat, tereket, s okoznak örömet a megtalálójuknak. Karácsonyhoz közeledve még fontosabb üzenetet hordoznak ezek az apró tárgyak, cukorkák, csokoládé... Ajándék egy ismeretlentől: egy szolnoki társasházban egy könyv talált így gazdára.

Ajándék egy ismeretlentől: egy szolnoki társasházban így kívánt valaki boldog ünnepet

Fotó: Beküldöt fotó

Karácsonyi ajándéknak szánták az elhagyott könyvet

– Éppen munkába indultunk reggel a párommal a minap, amikor nem mindennapi dolog történt velünk – mesélte egy szolnoki édesanya.

– A társasház földszintjén, a postaládák alatt egy gyönyörű, színes, karácsonyi mesekönyvre bukkantunk. Először azt gondoltuk, valami küldemény tévedt el, de közelebb hajolva egy feliratot vettünk észre rajta, „Elvihető! Boldog karácsonyt!". Mondanom sem kell, szívmelengető érzés volt, sokkal jobban indult emiatt a reggelünk – emlékezett vissza Emese. Hozzátette, mivel látták, hogy a könyv kisebb gyermeknek való, mint a sajátjuk, ezért otthagyták a váratlan ajándékot, hogy valóban örömet okozzon későbbi gazdájának.

A címzett ismeretlen. Egyelőre. Azóta talán már gazdára talált a könyv...

Fotó: Beküldött fotó

Ajándék egy ismeretlentől: cukorkák az autó szélvédőjén

Nem egyedi ez az eset. Mostanában többször lehet hasonló bejegyzéseket olvasni a közösségi oldalakon is. – Kedves Megtaláló! Nem vesztem el, téged vártalak. Ha mosolyt csaltam az arcodra, vigyél haza! Ez volt a szöveg azon a csomagocskán, amit az autóm szélvédőjén találtam, amikor kijöttem egy belvárosi boltból – mesélte olvasónk a saját szívmelengető szolnoki történetét. Mint mondta: a csomagban két szem cukorka volt, a gesztus azonban nagyon sokat jelentett.

A morcos reggelt bearanyozta a buszon hagyott csomag

Hírportálunkon is számoltunk már be hasonló apró csodákról. Nemrégiben arról írtunk, hogy egy fiatal hölgy a szolnoki ötös buszon talált egy elhagyott csomagot. Ő akkor azt mondta, hogy a meglepetés bearanyozta a nehezen induló napját. Vannak olyan kezdeményezések is, melyekben színesre festett kövek „kóborolnak", s csalnak mosolyt a megtalálójuk arcára.