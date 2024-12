A hagyományok folytatódnak. 2024-ben immáron tizenhetedik alkalommal indul útjára a Coop Mikulásvonat. A különleges járat december 5-én és 6-án délután három és este hét óra között jár az adventi faluból indulva és oda érkezve.

COOP Mikulásvonat és a szolnoki advent programjairól Rózsa József a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (balról), dr. Füle István alpolgármester és Fekete Tibor, a COOP Szolnok Zrt. vezérigazgatója sajtótájékoztatón számolt be

Forrás: Szolnoki Sportcentrum

A Mikulással szelfizni is lehet a téren

– A Mikulás kisvonatra a gyermekek Coop Mikulás karszalaggal szállhatnak fel. A karszalagot a szülők, nagyszülők, vagy maguk a gyerekek bármely COOP Szolnok Zrt. által üzemeltetett szolnoki üzletben történő ezer forint feletti vásárlás után kapnak a rendezvényt megelőző héten. A legkisebbeket a felnőttek elkísérhetik a kisvonatútra, nekik ez esetben nem szükséges a karszalag – tájékoztatta hírportálunkat a Coop Szolnok Zrt.

A témáról tartott hétfő délelőtti sajtótájékoztatón arról is szóltak, hogy a Coop Mikulás a segítőivel (angyal és krampusz) ezúttal is a szolnoki Kossuth téren, az Adventi Falu területén a várja gyerekeket. – Évente csak egyszer adatik meg, ezért nem érdemes kihagyni a közös fotót a nagyszakállúval és társaival, mert kicsiknek és nagyoknak is feledhetetlen élményt nyújt – hangsúlyozták.

A COOP Mikulásvonat már reggeltől úton lesz

A COOP Mikulásvonat egyébként csütörtökön és pénteken a reggeli, délelőtti órákban is járja Szolnok utcáit, hogy minél több gyermeket látogathasson meg. A város üzemeltetésében működő összes tagóvodát érinti a kisvonat útvonala, és természetesen a Hetényi Géza Kórházban gyógyuló gyermekeket is megajándékozza. A kisvonattal érkező Coop Mikulás ajándékot oszt szét a betegségből lábadozó gyermekek között.

Megtudtuk: az eltelt évek alatt több ezer óvodás kisgyerek találkozhatott a városba látogató Coop Mikulással, és idén is, csak az intézményekben közel 2000 gyermekhez jut el személyesen Szolnokon. A délutáni körjáraton a két nap alatt ennél is több vidám gyermek utazhat majd.

Érkezik a Fradi Kamion, indul a Fénykaraván

Az adventi faluban az elkövetkező napokban, hetekben egyébként további színes programok várják a kilátogatókat. A hétfői ajtótájékoztatón a Szolnoki Sportcentrum illetékesei adtak ízelítőt az eseményekből. Érdemes megjegyezni a december 14-15-ei dátumot is. Akkor parkol le a Fradi Kamion. Az 520 lóerős járműt hatszáz négyzetméteren a Ferencváros színei, jelképei borítják kívül-belül. Előtte, december 13-án este hat órakor pedig egy igazi fénykaraván halad át a városon. A II. jótékonysági kivilágított autós felvonulással a Hetényi Géza Kórház gyermekosztályának gyűjtenek.