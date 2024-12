Túrkeve ligetének új ékessége egy színpompás, fénnyel festett szökőkút lesz, amely az Élhető Város TOP Plusz program keretében valósulhat meg. Sallai Róbert Benedek, Túrkeve polgármestere a közösségi médiában osztotta meg az örömhírt, és egy videót is mellékelt, amely megmutatja a szökőkút próbaüzemét.

Túrkeve új, pompás látványossága a fénnyel festett szökőkút lesz

Forrás: turkeve.hu

A polgármester posztjából kiderült, hogy bár a szökőkút már nyáron sok örömet okozhatott volna, az elkészülését akadályozó problémák miatt csak most, az ősz végén vált bemutathatóvá. A próbaüzemet követően azonban a téliesítéshez szükséges lépéseket is megtették, így a végleges átadásra és folyamatos működésre 2024 tavaszáig kell várni. Addig a környezet helyreállítására és további szépítésekre is sor kerül. A látottak alapján a szökőkút az ún. fénnyel festett szökőkutak családjába tartozik, ahol a vízsugarakat színes LED világítás emeli ki, különleges vizuális élményt teremtve.

Ezek a modern installációk nemcsak nappal, hanem esti fényben is látványosak, így a helyiek és a látogatók számára a város egyik új kedvenc látványossága lehet.

A polgármester hozzátette: a szökőkút ünnepélyes avatójára tavasszal kerül sor, amit követően folyamatosan üzemel majd. A város vezetése a projekt során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a szökőkút környezetét is rendezetté, még szebbé tegye. És bár a szökőkút a program egy kisebb eleme, Sallai Róbert Benedek reméli, hogy az új látványosság sokak tetszését elnyeri, és hozzájárul a liget szépségéhez, valamint a város élhetőségéhez. A helyi közösség türelmét köszönve bízik benne, hogy az eredmény megéri a várakozást.