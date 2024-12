Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár az eseményen arról beszélt, a nemzeti konzultáció a demokratikus párbeszéd egyik legfontosabb eszköze, amely biztosítja, hogy a kormány döntései mögött százezrek és milliók véleménye álljon. Az országjáró fórumsorozat törökszentmiklósi állomásán az államtitkár és Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő közösen mutatták be a kormány új gazdaságpolitikai terveit, amelyek a bérek emelését, a fiatalok támogatását és a lakhatás javítását célozzák, így fókuszban a gazdasági függetlenség szerepel.

Fülöp Attila államtitkár a gazdasági függetlenség fontosságról is ebszélt hallgatóságának

Fotó: Mészáros János



A gazdasági függetlenség mellett fontos téma volt az illegális migráció is

Herczeg Zsolt a fórum előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta a nemzeti konzultáció fontosságát, amely lehetőséget nyújt a magyar állampolgároknak, hogy véleményüket kifejezzék az ország jövőjét érintő kérdésekről. Kiemelte, a konzultáció legfontosabb témái között szerepel a kis- és középvállalkozások támogatása, a családi jövedelmek növelése, valamint a lakhatás feltételeinek javítása. A képviselő külön figyelmet fordított az illegális migráció kérdésére is.

– Magyarország számára a szuverenitás megőrzése kulcsfontosságú, és ehhez elengedhetetlen, hogy határozott álláspontot képviseljünk az illegális migrációval szemben – tette hozzá.

Fülöp Attila államtitkár visszatekintett az elmúlt évek rendkívüli nehézségeire, amelyeket „duplán számító éveknek” nevezett.

– Ha az elmúlt négy év világeseményeit nézzük, akkor azt simán felfoghatjuk nyolcnak is. Volt ebben két év Covid, még ki se jöttünk belőle, és egyből ránköszöntött egy szörnyű háború a szomszédban, melynek következtében egyik pillanatról a másikra, hét-nyolcszoros rezsiszámlákat kellett kifizetni intézményeknek, és kellett volna a magánszemélyeknek is – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy a kormányzati segítség ellenére is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie az állampolgároknak.

A migrációs nyomásra utalva kijelentette, nehéz, veszélyes, kiszámíthatatlan, bizonytalan éveket éltünk.

– Most azonban az idő megérett arra, hogy a gazdaság jövőjéről egy nemzeti konzultáció keretében tárgyaljunk. Ez a 14. konzultáció a kormányzás 14 éve alatt. Ez mutatja, hogy a folyamatos párbeszéd demokratikus berendezkedésünk egyik alappillére. Egy ilyen konzultáción való részvétel nemcsak véleménnyilvánítás, hanem a jövőnkről való közös gondolkodás is – hangsúlyozta.