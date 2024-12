Kubikgödrökből a Damjanichba, aranykor az ötvenes években

– Volt egy remek kis csapatunk. Mindannyian saját nevelésűek voltunk, majdhogynem a Markotányos utcai kölykök, meg néhány remek haver. Szarvas, Gulyás, a két Hasznos, később Hegmann, Boros, még később Timár, Bartha Gyula, Szabó Tibi. Csak 1-2 év korkülönbség volt közöttünk, együtt úsztunk és pólóztunk. Amikor bejutottunk az OB I-be, igen kevés esélyt adtak a fiatal társaságnak, sokan eleve kiesőként könyveltek el minket. Ennek ellenére megálltuk a helyünket. Ezért is szemeltek ki néhányunkat a fővárosból. Úszni is, meg vízilabdázni is. E két vizessport akkoriban valahogy összefolyt.

– Mondogatták, csábítgattak mindenkit, de mi maradtunk. Vidékről szinte lehetetlen volt a válogatottba kerülni, nekem talán azért sikerült, mert balkezes voltam, és sok meccsen lövöldöztem a gólokat. Emlékszem, 1950-ben elvittek egy cseh túrára. Budapest-válogatottként Prágában az egyik mérkőzésen hét gólt lőttem. Az egyik bekkem állandóan fogta a jobb kezem. Odaadtam neki, és bal kézzel lőttem a gólokat. Nem vette észre az ellenfelem, hogy balkezes vagyok, ő meg mindig a másikat szorongatta.

– Végül 1952-ben kivittek Helsinkibe, az olimpiára. Mexikó és az NSZK ellen játszottam két meccset, amelyeken egyenletesen megosztva, összesen nyolc gólt szereztem. Szóba került még a jugoszlávok elleni játékom is, de a csapat pesti törzse nem volt hajlandó engem befogadni, Szittya Karcsi kapott bizalmat. Így komoly tétmérkőzésen nem tudtam igazán megmutatni, hogy mit tudok. Huszonnyolc évesen lettem olimpiai bajnok, mindössze az ötkarikás játékon történt két válogatottsággal.