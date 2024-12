Nyílt napot tart az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus december 4-én, szerdán. A program 8.30-kor robotika bemutatóval, játékkal kezdődik, majd 9 órától felvételi tájékoztató, szaktájékoztató, Erasmus+ program ismertető várja a látogatókat a 100-as teremben.

Nyílt napot tart december 4-én, szerdán a Jászberényi Campus

Fotó: Archív / Pesti József

A gépészmérnök képzést is megismerhetik a Jászberényi Campus nyílt napjának résztvevői

Az Apponyi teremben 9.35-kor lesz a főigazgatói köszöntő, valamint általános tájékoztató hangzik el a 2025. évi felvételiről. A szakok programjai 10.30-kor kezdődnek. Ennek keretében a tanító szak játékos önismerettel, a gyógypedagógia szak gyógypedagógiai körképpel mutatkozik be. Az óvodapedagógus és tanító szak iránt érdeklődőket az ének-zenei alkalmassági vizsga rejtelmeibe avatják be. A csecsemő- és kisgyermeknevelő szak kvízzel, az óvodapedagógusok anyanyelvi és irodalmi játszótérrel igyekeznek megszólítani a nyílt napra látogatókat, akik a programozás, a zoopedagógia világába és a gépészmérnök képzésbe is bepillanthatnak. A szakok programjait követően 11.25-kor kollégiumi körséta indul.