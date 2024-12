A mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Karcagi Csoportja szombaton tartotta adventi közgyűlését a rendezvényközpontban.

A köszöntők után a karcagi mozgássérült csoport tagjai verssel, nótával és tánccal kedveskedtek a résztvevőknek

Fotó: Daróczi Erzsébet

A megjelent karcagi tagokat, a meghívott berekfürdői, kenderesi, túrkevei, kunhegyesi, kunmadarasi csoportok vezetőit, tagjait Hudák Ilona csoportvezető köszöntötte, majd beszámolt az idei év programjaikról. A csoport Karcag egyik legnagyobb civil szervezete, kirándulásokat, fogadóórákat, zenés rendezvényeket tartott 2024-ben is.

Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Közgyűlésének elnöke örömét fejezte ki, hogy a csoportban élénk a társasági élet.

– Látjuk milyen nagy problémát jelent ma nemcsak a gazdaságban, hanem egy-egy családon belül is a generációváltás, a hagyományok átörökítése, a felmenők tisztelete. A mozgássérült csoportokban mindenki nagyon jól érzi magát, kicserélik a tapasztalatokat, megosztják a jó gyakorlatokat arról, hogyan legyen életünk biztonságosabb, kényelmesebb és szórakoztatóbb. Az idős korban is szükség van arra, hogy társaságba járjunk, hogy hasznosan és vidáman töltsük el a szabadidőt. Ha én leszek ilyen korú, nekem is jól fog esni, ha a fiatalok odafigyelnek ránk és megtesznek mindent értünk – mondta az elnök.