A szajoli vasúti baleset a magyar vasút történetének egyik legsúlyosabb balesete volt: 1994. december 2-án, 16 óra 46 perckor kisiklott a Szajol állomáson áthaladó Nyíregyháza–Nyugati pályaudvar között közlekedő gyorsvonat második kocsija, majd a kocsik körülbelül 110 kilométer/órás sebességgel egymásba, illetve az állomás- és a mellette lévő épületbe rohantak. Huszonheten a helyszínen vesztették életüket, négyen a kórházban haltak meg, 52-en pedig kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek. Az áldozatok közül a legidősebb 84, a legfiatalabb alig 8 éves volt. A balesetet emberi mulasztás okozta.

Az 1994 december 2-án történt szajoli vasúti baleset sokakban kitörölhetetlen nyomokat hagyott

Fotó: Mészáros János / Forrás: MW-Archív

Ezek a tények, melyeket nagy valószínűséggel már szinte mindenki ismer. De mit érezhettek azok, akik a vonaton, a helyszínen voltak, azok, akik a szerelvényen utazó hozzátartozóikért aggódtak? A képek, érzések, gondolatok számukra egy életre kitörölhetetlenek, ez egészen biztos.

„Szinte négykézláb sikáltuk fel a véres padlót”

– Nem lehet feledni soha – mondta e helyszínen a minapi megemlékezésen egy helyi asszony, aki akkor is, most is a vasútnál dolgozott, és dolgozik.

– Jöttünk ahányan csak tudtunk, azok is, akik nem voltunk szolgálatban.

– Nem kívánom senkinek azt a látványt, érzést, amit az váróterem látványa nyújtott, ahová korábban a holttesteket fektették. Néhány kolléganőmmel hipós vízzel, szinte négykézláb sikáltuk fel ott a véres, csutakos padlót. Az egyik munkatársnőnk épp babát várt, mondtuk neki, ő ne jöjjön, máshol segítsen, ha tud. Borzasztó emlék – mesélte a hölgy, aki néhány helybélivel a baleset okait is felidézték. Emlékeztek, hogy kik voltak, akik a tolatást végezték, ami végül a szörnyű tragédiához vezetett.