Takács Győző Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett keramikus idén október 23-án lett Mezőtúr díszpolgára, másnap halt meg, Szombat délelőtti búcsúztatóján részt vett, és emlékbeszédet mondott Szűcs Dániel, Mezőtúr polgármestere is – olvasható a Beol.hu oldalon.

Takács Győző halálával nagy űr keletkezett

Forrás: mayorfilm

Takács Győző ugyan évekkel ezelőtt Békéscsabáról Mezőtúrra került, de ahogy mondta, Békéscsabát soha nem hagyta el, ide mindig hazatért.

– Bár október végén már elköszöntünk a Mestertől – aki mellettünk is számos békéscsabai alkotó tanára volt, és indította el őket a pályán –, de kötelességünknek éreztük, hogy a mezőtúri búcsúztatóján is részt vegyünk – hangsúlyozta Scholtz Endre, Szudár László és Major Gyula. – Takács Győző hajdanán Mladonyiczky Bélával, valamint Koszta Rozáliával együtt létrehozta a Kohán Műhelyt és a Körösök Vidéke az Alkotókért Egyesületet, és mi is itt tanulhattunk tőlük.

Átvehette a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet is

Scholtz Endre hangsúlyozta, Takács Győző műveire a népművészet és építészeti tanulmányai hatottak. Fő profilja a kerámiák széles körben történő alkalmazása volt, emellett tollrajzokat és grafikákat, illusztrációkat egyaránt készített. Humor, groteszk szellem jellemezte falképeit, domborműveit.

Takács Győző első rangos szakmai elismerését 1965-ben érdemelte ki, ekkor ítélték neki a Pro Urbe Makó érmet. 1975-ben költözött Békéscsabára, 1994-ben munkásságának elismeréseképpen átvehette a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet. Megkapta a Magyarságért kitüntetést, a Békés Megyei Nívódíjat, a Mezőtúr Kultúrájáért elismerést, és egykoron Picasso is tagja volt annak a zsűrinek, melytől ezüstérmet kapott grafikájáért a Verso Mexicón Riminiben.

Takács Győző Békéscsabára költözése után 1976-ban és 1977-ben magára vállalta az akkor induló Országos Grafikai Művésztelep szervező titkári teendőinek ellátását. Figyelme abban az időben fordult a kerámiatervezés felé, melyhez a magyar népi tárgykultúra és motívumkincs iránti eleven érdeklődése társult. A magyarsághoz kötődése művészetében, tetteiben is megmutatkozott. Nagy tisztelője volt Tőkés László püspöknek, jó barátja Makovecz Imre építésznek, akiről portrét is készített. Ahogy Major Gyula fogalmazott: Takács Győző halálával nagy űr keletkezett, de biztos abban, hogy égi műtermében a Mester már tovább alkot.