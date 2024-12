Újabb támogatás érkezik: jövőre elkészül a tiszaligeti fürdő

A témáról a Magyar Nemzet is cikkezett. Ahogyan az írásból kiderült: jövőre az újrainduló beruházások mellett csaknem 770 milliárd forintot fordít a kormány már befejeződő projektek támogatására. Így közel ötszáz beruházást adnak át vagy zárnak le a következő évben.

Jó hír a vármegyeieknek, a szolnokiaknak, hogy a listában szerepel egy nagyon várt, sokat emlegetett fejlesztés is. A tiszaligeti fürdőfejlesztésről van szó, melyre úgy tűnik, már tényleg maximum egy évet kell várni. Információk szerint emellett 2025-ben elkészül és át is adják az új szolnoki helikopterhangár-komplexumot is.