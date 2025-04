A 2000-es árvíz után Szolnok olyan biztonsági szerepet kapott, amiről csak kevesen tudnak – videóval galériával

– A pszichológia szerint egy válságból lehet katasztrófa, de lehet katarzis is. A kulcs mi magunk vagyunk, hogy hogyan reagálunk, hogy képesek vagyunk-e a történtekből tanulni. Huszonöt évvel ezelőtt volt egy ilyen krízis, aminek következtében hihetetlen összefogás alakult meg. Szakemberek, katonák, civilek, önkéntesek mozdultak meg, a gyerekektől az aggastyánokig mindenki a gátakon tevékenykedett. A magyar embereknek helyén volt a szíve, egy emberként fogtak össze, a vízügyi ágazati szakemberek beletették tudásukat, felkészültségüket. Akkor minden lehetséges árvízi rekord megdőlt, az összefogás eredményes volt, mi pedig ezáltal erősebbek lettünk – intézte szavait az emlékezőkhöz.

Az államtitkár hangsúlyozta: az az árvíz korszakhatár volt. Hiszen az a vészhelyzet nem rombolt le minket, sőt építeni kezdett.

Számos fejlesztés valósult meg a térségünkben is

– Elkezdődhetett a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése, megépült hét árvízi tározó, több mint 750 millió köbméternyi tározókapacitással, melyből 443 millió a Közép-Tiszát szolgálja. Ezen a folyószakaszon 293 kilométer hosszon történtek fejlesztések, ezer hektárral nőtt az árvízi levonuló sáv, védképességet javító beavatkozások valósultak meg – sorolta V. Németh Zsolt. Hozzátette: a legfontosabb hozadék az volt, hogy hit született bennünk emberekben.

– Az elmúlt évek az aszályról szóltak inkább, verseny folyik a vízkészletekért, élesednek a konfliktusok. Ha úgy tetszik, ismét korszakhatáron vagyunk. Hogy mik lesznek a meghatározó események, még nem tudjuk, de erőt kell merítenünk a a jövő kihívásaihoz, például egy ilyen megemlékezés által – emelte ki az államtitkár.

Dr. Hoffmann Imrére és az elhunyt védekezőkre emlékeztek

Az ünnepség végén tiszteletadás keretében emlékeztek dr. Hoffmann Imrére, a Belügyminisztérium volt közfoglalkoztatási és vízügyi államtitkárára, valamint a 2000-es árvízi védekezés óta elhunytakra.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő kiemelte a vízügy iránt is elkötelezett politikus tevékenységét, törekvéseit. – Életét, pályáját szilárd alapokra építette, ezért a közösség megbecsülését is kiérdemelte. Komoly örökséget hagyott ránk. Hoffmann Imre hiteles életet élt, alázattal szolgálta a hazáját, az embereket, lokálpatriotizmusa másokat is tettekre sarkalt – méltatta a képviselő a térségünk életében fontos szerepet betöltő politikust.