Legyünk résen! Ez a veszélyes vadász akár a kertünkben is felbukkanhat

Az ázsiai lódarázs (Vespa velutina) egy délkelet-ázsiai eredetű invazív faj először 2004-ben jelent meg Európában: egy kínai teherhajón érkezett Franciaországba. Azóta szinte egész Nyugat-Európát meghódította, és 2023-ban már Magyarországon is azonosították.

Komoly veszélyt jelent a méhészetekre és a helyi ökoszisztémára. Az ázsiai lódarázs már Magyarországon is megjelent. Vajon megjelenik a Jászkunságban is?

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az első példányát Kimle településen, Győr-Moson-Sopron vármegyében találták. Ahogy korábban a Ripost beszámol: az ázsiai lódarázs fészkét akkor még sikerült felszámolni, de a kérdés már nem az, hogy visszatér-e, hanem az, hogy hol bukkan fel legközelebb.

Veszélybe kerülhet a méztermelés

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) is felhívja a figyelmet a terjedésére és annak hatásaira. Mint írják, ez a faj kifejezetten veszélyes a házi méhekre. Egyetlen kolónia akár több tízezer méhet is elpusztíthat, ezzel komoly veszélyt jelentve nemcsak a méztermelésre, hanem a természetes beporzásra is.

Milyen és hogy él az ázsiai lódarázs?

Az ázsiai lódarázs kisebb, mint európai rokona, teste sötét, potrohának vége narancssárgás-sárga, lábai alsó része pedig jellegzetesen sárga színű. Általában magas fákra vagy bokrokba építi a fészkét, de talajszint közelében is megjelenhet. Emberre nem feltétlenül veszélyesebb, mint a nálunk megszokott darazsak, de fészke közelében hevesen védi a területét – és nagy kolóniákat képes létrehozni.

A csípésük komoly bajt is okozhat

Magyarországon tehát már két különböző lódarázsfaj is található: az óriás lódarázs és az ázsiai lódarázs. A Metropol cikkében Sár József rovarszakértő is felhívta a figyelmet.

– A lódarázs nem csíp, hanem szúr! Mindkét faj esetében halálos következménnyel jár, ha az embert több lódarázs szúrja meg egyszerre, akár epilepsziás rohamot, halált is okozhat – hangsúlyozta.

A klímaváltozás kedvez az új fajoknak

Az entomológus hozzátette, az akklimatizáció állhat a rovarok megjelenése mögött:

– A klímaváltozás következtében egyre több invazív faj jelenik meg Európában. Az enyhe telek és a hosszú, forró nyarak kedveznek az új fajok megtelepedésének, amelyek komoly hatással lehetnek a helyi élővilágra. A legtöbb inváziós faj káros, mivel kiszorítja a helyi rokonfajokat, és semmiképpen sem tekinthető hasznosnak.