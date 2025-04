Brutális gépszörny szállt el Szolnok felett, videóra vették, ahogy földet ér

Mozgalmasan telt a Cargolux Boeing 747-8R7F típusú gépének és személyzetének napja vasárnap. A különleges festésű teherszállító gép számos állomása között aznap Budapesten is járt, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében pedig már a repülőgép-fotózás szerelmesei vártak az érkezésére, majd videón is rögzítették a landolást – szúrta ki az egyik planespotter-közösség posztját a beol.hu. A Békés vármegyei hírportál a repülőgép útvonalat is visszakereste.

A Boeing 747-es óriásgép nemcsak Budapesten, hanem Jász-Nagykun-Szolnok vármegye légterében is feltűnt az égen

Mozgalmas napot zárt a Cargolux Boeing 747-ese: vármegyénk légterében is feltűnt

Április 13-án igazán sűrű napja volt a Cargolux LX-VCF lajstromjelű Boeing 747-8F teherszállítójának. A Flightradar24 adatai szerint a gép hajnalban Vietnamból, Ho Si Minh-városból indult, majd Hongkong érintésével Azerbajdzsán fővárosába, Bakuba repült. Innen rövid tartózkodás után már folytatta is útját Magyarország felé.

A hatalmas teherszállító délután fél 3 körül lépett be a magyar légtérbe Gyula térségében, majd Békés, Mezőberény, Gyomaendrőd, Mezőtúr és Szolnok felett is áthaladva – így Jász-Nagykun-Szolnok vármegye légterét is érintve – közelítette meg a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret.

Kétórás budapesti tartózkodás után továbbindult Luxembourgba, majd onnan már sötétedés után visszarepült Ázsiába. Másnap hajnalban ismét Hongkongban landolt, ahonnan végül Chicagóba folytatta útját.