Fontos bejegyzést tettek közzé: újabb mérföldkőhöz érkezett a szolnoki Csáklya úti híd megépítése

„A Csáklya úti híd és a szandaszőlősi elkerülő tervezésének egyik utolsó fázisához értünk: a mérnökök az engedélyek megszerzése után már a kivitelezés végleges dokumentumait készítik elő, hogy 2026-ban elindulhasson a terepmunka” – tette közzé hivatalos közösségi oldalán a legfrissebb hírt a nagyszabású szolnoki projektről Szalay Ferenc.

A Csáklya úti híd a Roden Mérnöki Iroda látványtervei alapján

Forrás: Roden Mérnöki Iroda

A Szolnok és térsége fejlődéséért felelős miniszeri biztos hozzátette:

A munka, mely nagyjából 13 kilométernyi új utat jelent a Tószegi út–Mártírok útja csatlakozásától egészen Szandaszőlős–Rákóczifalva felőli határáig, a munka, mely új lehetőségeket, jobb közlekedési viszonyokat teremt a városlakók számára

– hangsúlyozta Szalay Ferenc a bejegyzésében. A miniszteri biztos jelezte azt is, miszerint

Köszönjük a státuszt a mérnöki iroda munkatársainak, remélem, hogy a következő találkozásunkkor már beszélhetünk konkrét időpontokról is az építkezés megkezdését illetően.

Közel háromszáz méter hosszú lesz a Csáklya úti híd

A közelmúltban hírportálunkon is beszámoltunk arról, miszerint a Roden Mérnöki Iroda tervei mentén hamarosan megkezdik Szolnok egyik újabb körforgalmának megépítését. A Karinthy Frigyes (442-es számú) út, továbbá az Árpa utca, a Vitéz Tóth Lajos utca, valamint az Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázishoz vezető út csomópontjában egy új körforgalmat építenek, mely kapcsolódik a Csáklya úti hídberuházáshoz.

A Csáklya úti híd a Papírgyári lakótelep mellől indul majd. Külön szintű csatlakozással, a gyárkéményt és a víztornyot megkerülve kapcsolódik a Tószegi úthoz, majd átível a Tiszán. A szakemberek korábban arról számoltak be, hogy az utak vonatkozásában lesz egy ág, mely elmegy Szandaszőlős felé, és lesz egy Debrecen irányába. További egy kapcsolódik a Tiszaligethez is, de nem megnyitva a Tiszaligetet az átmenő forgalomnak, az megmarad Szolnok sport- és rekreációs térségének, „zsákvárosrészének”.

Keresztülszeli a Szandai rétet az új útszakasz

Az út áthúzódik majd a Szandai réten, és a város, valamint Rákóczifalva között csatlakozik majd a 442-es úthoz. A fejlesztés fontos része, hogy az elkerülő szakasz felől is megközelíthető lesz a Felső-szandai réten kiépített bevásárlóközpont, így az odajutáshoz nem kell majd átautózni az egész városon. Mindeközben azonban a vadállomány keresztirányú közlekedését is biztosítani kell. Az elkerülő összeköttetésben lesz a Vörösmező utcával, előtte pedig le lehet majd hajtani róla Tiszaliget felé is, végül többágú körforgalommal kapcsolódik majd a 442-es, Martfű felé vezető útba.