Diáknap főzőversennyel Kenderesen

Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói a tavaszi szünet előtt, szerdán sport és diáknapon vettek részt.

Mozgással zárták a tavaszi szünet előtti napokat a kenderesi diákok

Fotó: Daróczi Erzsébet

A reggeli mozgás, sportolás után elkezdődött az osztályonkénti főzés, amihez a hozzávalókat az iskola biztosította. A diákok önállóan készítették fel a bográcsos ételeket, osztályfőnökiek, oktatóik ahol kellett, ott segítettek nekik útmutatással. A zsűri tagjai: Kerepesi Pál szakács szakoktató, Czakó Sándorné és Nagy András oktatók voltak az ítészek: kóstoltak birkapörköltet, paprikás krumplit, többféle módon elkészített töltött káposztát, de volt bolognai, hortobágyi palacsinta, hagymás bab, gulyásleves és csülkös körömpörkölt is. Voltak csapatok, akik friss kenyérrel, savanyúsággal és körettel is tálalták ételüket, mint egy igazi szakácsversenyen. A zsűri mellett azonban a diákok is ítélkeztek, hiszen jóízűen elfogyasztották az alkalmi szakácstársaik főzte ebédet.