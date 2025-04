Dühösek az elmaradó fejlesztések miatt, hazaárulás a Jászkunság kárára örömködni

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő politikai nyomásgyakorlásnak nyilvánította a források visszatartását

Fotó: Beküldött / Forrás: Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Herczeg Zsolt: politikai nyomásgyakorlás zajlik

A törökszentmiklósi mentőállomás ügyében Herczeg Zsolt országgyűlési képviselőt is megkérdeztük, aki elmondta – A törökszentmiklósi mentőállomás már több éves történet, de ez is része volt az uniós helyreállítási és ellenállóképességi eszköz projektnek (RRF). Ugyanígy érintett Mezőtúr is, ahol a bölcsőde kialakítása csúszik, egy másik európai uniós forrásból, és ideiglenes parkoló létesül a helyén, mert nem érkeznek meg a projekthez szükséges pénzösszegek. Ez politikai nyomásgyakorlás – jelentette ki.

Kiemelte, ezek a források nem kegyből, jóindulatból kerülnének az országba, hanem járnak Magyarországnak, ám mivel a kormány nem támogatja a háborút, és nem áll be a brüsszeli fősodorba, ezért büntetik az itt élőket.

– Ugyanez a helyzet a határvédelem terén is. A többi országgal ellentétben erre a célra szinte semmit nem kapunk. Mindegy, milyen színben tetszelegnek vagy melyik hazai párthoz tartoznak, akik ezt előidézik, egyformán hazaárulók – fogalmazott, külön kiemelve a Tisza Párt felelősségét.

Fotó: Beküldött / Forrás: Szalay Ferenc Facebook- oldala

Szalay Ferenc: „Ez hazaárulás!”

Szalay Ferenc, Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos szintén reagált a kialakult helyzetre:

– Kollár Kinga április 7-i felszólalása az Európai Parlament költségvetési bizottságában nem volt más, mint beismerő vallomás – mondta.

Hangsúlyozta, hogy a baloldali és liberális EP-képviselők évek óta Magyarország ellen dolgoznak, és ez a Hetényi kórház fejlesztésének elmaradásában is megmutatkozik.

– A Hetényi korszerűsítése késik, Szolnok és térsége felzárkózása pedig veszélybe kerül. Az öröm kifejezése egy EP-képviselő részéről, hogy Magyarországtól 21 milliárd euró forrást vontak meg, nem más, mint hazaárulás – jelentette ki élesen.

Kállai Mária országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy Kollár Kinga megnyilatkozása a demokrácia lábbal tiprása

Fotó: Beküldött / Forrás: Dr. Kállai Mária Facebook-oldala

„Arculcsapása a magyar embereknek”

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő még ennél is keményebben fogalmazott

– Kollár Kinga megnyilatkozása a demokrácia lábbal tiprása. Arculcsapása a magyar emberek akaratának, hogy a külső hatalmak brüsszeli bürokraták segítségével próbálják hatalomra segíteni a politikai küzdelmekben alulmaradó balliberális oldalt – mondta.