Egy munkába induló szolnoki férfi vette észre a testet az árokban, minden a gyorsaságán múlott

A kisállat Abony városa után hevert a fűben, nem sokkal a vasúti felüljárót elhagyva. Az említett férfi, Papp Péter Lajos rögtön meglátta, hiszen a zöld fűben feltűnő volt az elütött macska színe. Először nem gondolt semmi rosszra, úgy vélte csak vadászik a kisállat. Az eset azonban mégsem hagyta nyugodni. Kis idő múlva ismét arra ment, hogy megbizonyosodjon az állat jóllétéről. Ekkor vette észre, hogy az macska nincs jól, és sürgősen segítségre szorul.

Az elütött macska így feküdt a fűben, amikor észrevette megmentője

Fotó: Beküldött

Az elütött macska és a hős férfi

Péter a macskához közeledve látta, hogy az nem reagál sem az autókra, sem az éppen közeledő segítségre. A négylábú szörnyű állapotban feküdt, farkának háromnegyede leszakadt. A férfi azonnal tárcsázta állatorvosát, de nem tudta elérni, mert az eset a kora reggeli órákban történt. Az orvos után feleségének szólt, hogy készítsen össze egy hordozót a kisállatnak, mert sürgős ellátást igényel.

– Nem volt nálam semmi, csak a polár felsőm. Óvatosan belehelyeztem, de nem sírt, amiből azt feltételeztem, hogy a gerincének nem esett baja. Közben láttam, hogy tele van kullanccsal is – mesélte Péter, aki ezután hazavitte magával a bajba került kandúrt.

Péternek azonban újra munkába kellett állni, így feleségével megbeszélték, hogy a nő magával viszi a macskát munkahelyére, és várja az orvos válaszát. Az állatorvos üzenete nem sokkal később meg is érkezett, és szinte rögtön fogadta a sebesült állatot. Életének megmentéséhez meg kellett műteni, de a hatalmas trauma miatt félő volt, hogy az altatásból nem ébred fel.

A macska gyógyulása és a további lépések

Az állatorvos fél ötkor hívta Pétert és feleségét a macska állapotával kapcsolatban. A kandúr túlélte a beavatkozást, azonban az előre megbeszélt ivartalanítást nem tudta végrehajtani, mert az állat belső sérüléseket is szenvedett. Kapott fájdalomcsillapítót, és Péter kért kullancsok elleni cseppeket is, mert ahogyan azt már korábban is említette, teste tele volt a parazitákkal. A következő 48 óra azonban kritikus, így kétséges még az állat sorsa.

— Elhoztuk késő este, és édesanyámnál helyeztük el a garázsba. A hordozót nyitva hagytam neki, és tettem ki almot és ételt – tájékoztatott Péter, aki szerint szerdán már evett is a macska, de még orvosi ellenőrzésre szorul.