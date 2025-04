Elsőfokú riasztás: érkezik az ítéletidő térségünkbe is

A meteorológusok szerint a következő napokban több hullámban is heves esőzések érhetik el az országot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki több megyére, köztük vármegyénkre is. A figyelmeztetés szerint felhőszakadás kialakulására is számítani kell, ami rövid idő alatt akár 20–30 milliméter csapadékot is jelenthet.

Felhőszakadás veszélye miatt adtak ki figyelmeztetést Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Elsőfokú figyelmeztetés: a Jászkunságban is várható felhőszakadás

A térségben megnövekszik a zivatarok valószínűsége, ezekhez helyenként erős széllökések és villámlás is társulhat. A felhőszakadás elsősorban a délutáni és esti órákban lehet a legintenzívebb, így érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, különösen az alacsonyabban fekvő utakon.